Министр обороны Украины Андрей Таран назвал информацию о своей отставке "фальцетом" (высокий звук голоса или особая манера пения - Ред.) Его слова процитировала пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока – фальцет", - процитировали министра в сообщении.

Такое выражение вызвало вопросы у читателей. В комментариях уточняли, точно ли имелся в виду "фальцет", а не "фальсстарт" и просили объяснить значение выражения. После чего в сообщение добавили определение слова "фальцет" из Википедии. "Фальцет (итал. Falsetto от falso (итал.) – ошибочный) – верхний главный регистр голоса, бедный обертонами, тембрально более простой, чем основной грудной голос исполнителя. Напоминает писк. Звучит мягко, несильно и резко, иногда имеет глухое звучание", - пояснили в Минобороны.

Но в итоге сообщение исправили и заменили "фальцет" на "фальсстарт"(раньше времени взятый старт - Ред.). А спустя еще некоторое время сообщение было удалено со страницы пресс-службы Минобороны в Facebook.

В среду, 23 декабря, ряд украинских СМИ написали о том, что Комитет Верховной Рады написал письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором выразил недоверие министру Тарану. Однако глава Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич опроверг эту информацию, заявив, что некоторые замечания к работе министерства есть, но все они решаются в рабочем порядке.

В словах о "третьем конверте" в сообщении Андрея Тарана идет отсылка к известному анекдоту. В котором старый руководитель передал полномочия новому и отдал ему три конверта , со словами": "Вот тебе три конверта. Если будет плохо - открой первый. Если будет очень плохо - открой второй . А если будет совсем плохо - открой третий". Когда пришло время открыть третий конверт, там обнаружилась надпись "готовь три конверта".

Напомним, Андрей Таран рассчитывает получить инструкции по вступлению в НАТО в 2021 году.

Также мы писали, что в ноябре министр обороны Украины заразился коронавирусом.