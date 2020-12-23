Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 31 декабря выходным днем по всей стране.

Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин порекомендовал властям регионов сделать 31 декабря 2020 года выходным, так как на федеральном уровне этого сделать пока нельзя.

"Праздников у нас много. Одним днем больше - одним меньше. Тем более, 31-го декабря работа специфическая", - сказал Путин.

Объявить последний день года выходным Путину предложил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Сергей Неверов в ходе расширенного заседания Госсовета.

Отметим, что в этом году в России новогодние выходные продлятся с 1 по 10 января.

Напомним, украинцев в период праздников ожидает меньше выходных. В честь католического Рождества отдыхать в стране будут в пятницу, 25 декабря. Также выходные продлятся 1-3 января, нерабочими объявлены 7-10 января с отработкой дополнительного выходного в субботу, 16-го числа.

Также мы писали о том, что с 8 января Кабмин планирует ввести в Украине локдаун.