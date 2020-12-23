Австралийские ученые выяснили, как долго держится иммунитет у перенесших коронавирусную инфекцию. Выяснилось, что через восемь месяцев после излечения, в организмах переболевших продолжают существовать антитела, которые "помнят", как бороться с Covid-19.

Об этом со ссылкой на данные университета Монаша, который находится в Австралии, сообщает международный портал MedicalXpress.

"Это исследование является самым убедительным доказательством того, что вакцины против вируса SARS-CoV-2 будут работать в течение длительного времени. Ранее многие исследования показали, что первая волна антител к коронавирусу ослабевает после первых нескольких месяцев, вызывая опасения, что люди могут быстро потерять иммунитет. Эта новая работа снимает эти опасения", - рассказали в исследовании.

Ученые набрали группу из 25 пациентов с Сovid-19 и взяли у них 36 образцов крови с четвертого дня до 242-го дня после заражения. При этом исследователи обнаружили, что количество антител против вируса начало снижаться через 20 дней после заражения.

"Однако, что важно, все пациенты продолжали иметь В-клетки памяти, которые распознавали один из двух компонентов вируса SARS-CoV-2, белки шипа и нуклеокапсида. Эти вирус-специфичные В-клетки памяти стабильно присутствовали в течение восьми месяцев после заражения", - рассказали в исследовании.

Ученые полагают, что эти данные дают надежду на эффективность вакцин против вируса, а также объясняют, почему было так мало примеров повторного заражения Covid-19.

Ранее мы писали, что ученые заявили, что переболевшие коронавирусом женщины могут передавать антитела к болезни новорожденным при грудном вскармливании.

Также мы приводили данные другого исследования, авторы которого выяснили, сколько людей должны переболеть и умереть, чтобы выработался коллективный иммунитет к коронавирусу.