Как стало известно "Стране", начальник поезда "Мариуполь – Киев" продолжает работать в "Укрзализныце", вопреки обещаниям руководства компании уволить всех сотрудников, которые не оказали необходимой помощи пострадавшей пассажирке поезда, журналистке телеканала "Интер".

Речь идет о нападении на журналистку Анастасию Луговую в ночь на 31 июля 2020 года, когда безбилетный пассажир поезда "Мариуполь-Киев" избил девушку и пытался изнасиловать на глазах у ее сына. При этом работники поезда не оказали пострадавшей необходимую помощь, что признавали и в "Укрзализныце".

Сама Анастасия Луговая в интервью "Стране" говорила, что проводница и начальник поезда предлагали ей деньги за молчание о попытке изнасилования.

После этого в "Укрзализныце" официально заявили, что уволят ответственных за этот инцидент работников поезда "Киев-Мариуполь". В частности, речь шла о проводнике вагона, в котором произошел инцидент, начальнике поезда, инструкторе поездных бригад, старшем мастере вагонного депо резерва проводников и заместителе начальника Мариупольского вагонного депо.

Как сообщили "Стране" в ответ на официальный запрос в "Укрзализныце", компания провела собственное оперативное служебное расследование этого инцидента. По результатам этого расследования были приняты такие меры:

трех человек уволили: руководителя пассажирского вагона, инструктора резерва проводников, заместителя начальника Мариупольского вагонного депо;

отстранен от исполнения обязанностей старший мастер резерва проводников;

объявлен выговор начальнику пассажирского поезда.

Таким образом, уволили лишь троих человек из пяти, причастных к скандальному инциденту. Не уволен, а отстранен старший мастер резерва проводников. А начальник поезда отделался выговором и сохранил за собой рабочее место.

Источник "Страны" в госкомпании предполагает, что начальник поезда "выкупил" у руководства свою должность.

"Начальника поезда, который там больше всего напортачил, не уволили. Хотя в "Укрзализныце" написали, что его уволят. Скорее всего, уволили тех, кто не "рассчитался", – сообщил "Стране" источник.

Ранее "Страна" сообщала, как прошло заседание суда над Виталием Рудзько, безбилетным пассажиром, который напал на Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь – Киев".



Также напомним, как идет расследование этого резонансного происшествия.