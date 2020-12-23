Кабинет министров Украины во время заседания с среду, 23 декабря, утвердил концепцию развития Донецкой и Луганской областей.

Как указано в документе, экономика этого региона нуждается в "перезагрузке". "Перезагружать" Донбасс будут в два этапа. Первый начинается прямо сейчас - на территориях, подконтрольных Украине. Второй - охватит всю Луганскую и Донецкую области после их возврата в "единое конституционное пространство Украины".

Авторы концепции выделил несколько проблем, которые нужно решить на Донбассе. В частности, упадок угольной промышленности. Только две госшахты - "Краснолиманская" и "Надия" являются прибыльными, остальные 22 - в убытках.

Еще одна проблема - резкое уменьшение количества предприятий в регионе и рост безработицы. Если в 2013 году в Донецкой и Луганской областях было больше 130 крупных предприятий, то на 2018 - только 33.

Что власти предлагают делать?

Территорию Донецкой и Луганской областей до 2030 года хотят разбить на кластеры - производственные, рекреационные и другие.

Для каждого разработают свою экономическую модель, скажем, будут инновационные и индустриальные парки с пригласительными условиями для инвесторов.

Также инвесторам обещают повышенную защиту собственности - на Донбасе откроются представительства международных арбитражей, будет страхование военных и политических рисков, говорится в концепции. За ущерб, нанесенный военными действиями, обещают компенсации.

Бизнес собираются заманивать на Донбасс и упрощенными условиями работы. Сказано, что не будет "чрезмерного регулирования хозяйственней деятельности", "лишнего" лицензирования, отчетности и пр. Кроме того, на период работы концепции (то есть, до 2030 года) обещают не менять налогов.

По угольной промышленности хотят сделать упор на так называемые энергетические кластеры, куда включить госшахты. Их модернизацией должны заняться международные энергетические компании. А то, что нельзя превратить в прибыльный угольный конвейер (а таких шахт на Донбассе - большинство), закроют.

Зато в регионе наставят новых ветровых и солнечных электростанций. То есть, Донбасс фактически отдадут на откуп "зеленои" энергетике, высокие тарифы по которой уже сейчас фактически загоняют отечественный рынок электроэнергии в кризис. Но зато "зеленка" интересна западным инвесторам, которые получают супер прибыли за счет завышенных тарифов.

То есть, по сути, представлена концепция свободной экономической зоны, которую давно обещали на Донбассе.

Но не заявлено ключевых для такого формата вещей, скажем, резко снижения налогов (их обещают лишь не повышать), ставок по аренде земли (без чего сложно развивать индустриальные парки).

"По сути, концепцию скопировали с российского варианта моделей так называемых территорий опережающего и приоритетного развития (ТОР И ТПР). Такой статус получают или депрессивные регионы, или потенциально перспективные, но по как -то причине пока слабые (скажем, нужно подтянуть инфраструктуру). Но с точки зрения восстановления пострадавших от военных действий регионов - проект не годится. Он прописывает дерегуляцию и максимальное отстранение государства, тогда как, наоборот, государств должно стать самым активным участником восстановления Донбасса, скажем, централизовано размещать госзаказ, вести сбыт продукции через госкомпанию, гарантировать сохранение рабочих мест и более высокие чем в среднем по стане средние зарплаты, дать льготы по коммуналке и пр.", - считает экономист Алексей Кущ.

Непонятно, за счет чего будет финансироваться программа. В обосновании к концепции указан - за счет бюджета (денег в котором пока нет даже на текущие нужды страны), а также "средств, взысканных с Российской федерации за материальный ущерб вследствие военной агрессии" (будут ли они получены - вопрос открытый).

А без серьезных инвестиций никакого экономического чуда на Донбассе не будет.

"Пока речь идет об общем видении - как отстраивать экономику Донбасса, без детализации. Следующий этапом будет разработка соотвествующий дорожной карты. Уже в ней пропишут конкретные механизмы, источники финансирования и сроки. Поэтому, чтобы предметно оценивать реалистичность этой концепции, а также ее привлекательность для бизнеса, нужно видеть больше, чем просто общий план", - резюмировал глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

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