Кабмин установил размер платы за проезд по автодорогам, которые еще только будут построены в Украине на условиях концессии. Однако уже в среду, 23 декабря, правительство утвердило прайс, где цена указана в евро.

В частности, разовый проезд по такой дороге в зависимости от типа транспорта буде обходиться от 80 копеек до 4,6 гривен за каждый километр, в зависимости от вида транспорта.

Мотоциклы с прицепом (коляской) и без него, а также легковые автомобили поедут по будущей дороге за 0,023 евро/километр (0,8 грн).

По такому же тарифу будут платить водители легковых автомобилей с прицепом, микроавтобусов с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя) грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны.

Дороже обойдется проезд грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн, автопоезда с разрешенной максимальной массой до 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения от 10 до 29 с разрешенной максимальной массой не более 12 тонн. С водителей таких транспортных средств возьмут 0,045 евро/километр (1,56 грн).

А вот грузовые автомобили и автопоезда с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения более 29 и разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн заплатят за каждый километр пути 0,133 евро (4,60 грн).

Напомним, что появление платных дорог в Украине анонсируют с 2016 года. Однако с каждым разом их строительство откладывается.

В 2018 году президент Порошенко подписал закон о платных дорогах. А в январе 2019 года стало известно, что анонсированное на 2019 год начало сроительства платных дорог в Украине отсрочили на год.