Кабмин 23 декабря начался с "благой вести" - премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что скаутская организация "Пласт" привез в Киев благодатный огонь из Вифлеема, которые отправят военным в АТО и врачам - на передовую борьбы с коронавирусом.

Из других хороших новостей Шмыгаль отметил утверждение плана вакцинации для украинцев. И добавил, что власти сейчас активно договариваются о вакцинах и ищут деньги на них (посредником в поставках вакцины из Европы может стать Польша). Впрочем, мы уже подробно писали о плане вакцинации и проблемах с ней. Реальность такова, что Украина может получить вакцины еще очень нескоро. А оптимизм властей на этом фоне выглядит как попытка успокоить украинцев.

Есть вопросы и по выплатами ФОПам по 8 тысяч гривен. Шмыгаль заявил, что на эти цели выделяется 2,2 млрд и выплаты начнутся !уже сегодня". Но начало выплат уже было анонсировано на вчера, хотя люди деньги так и не получили.

По словам премьер-министра, выплаты получит 280 тысяч граждан. Но, как уже писала "Страна", многим ФОПам приходят отказы.

Шмыгаль также еще раз прошелся по бюджету, отметив, что, если будут выполняться статьи по доходам, то в течение года могут пересмотреть и расходы, в частности, вернуться к теме повышения зарплат врачам.,

При этом повысить доходы можно будет за счет приватизации (в бюджете заложили 12 млрд гривен). Кабмин снял ограничения на проведения аукционов по большой приватизации, которые были введены на время эпидемии, То есть, фактически в Украине разблокировали большую приватизацию.

"Страна" разбиралась, что принял Кабин 23 декабря.

План для Донбасса: вместо шахт — солнечные электростанции

Кабин принял концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года. Как указано в документе, экономика этого региона нуждается в "перезагрузке". "Перезагружать" Донбасс будут в два этапа. Первый начинается прямо сейчас - на территориях, подконтрольных Украине. Второй - охватит всю Луганскую и Донецкую области после их возврата в "единое конституционное пространство Украины".

Авторы концепции выделил несколько проблем, которые нужно решить на Донбассе. В частности, упадок угольной промышленности. Только две госшахты - "Краснолиманская"и "Надия" являются прибыльными, остальные 22 - в убытках.

Еще одна проблема - резкое уменьшение количества предприятий в регионе и рост безработицы. Если в 2013 году в Донецкой и Луганской областях было больше 130 крупных предприятий, то на 2018 - только 33. Примерно втрое снизилось также количество средних и малых предприятий. В значительной мере потерять также трудовой и интеллектуальный потенциал.

Что предлагают власти?

Территорию Донецкой и Луганской областей до 2030 года хотят разбить на кластеры - производственные, рекреационные и др. Для каждого разработают свою экономическую модель, скажем, будут инновационные и индустриальные парки с пригласительными условиями для инвесторов.

Также инвесторам обещают повышенную защиту собственности - на Донбассе откроются представительства международных арбитражей, будет страхование военных и политических рисков, — говорится в концепции. За ущерб, нанесенный военными действиями, обещают компенсации.

Бизнес собираются заманивать на Донбасс и упрощенными условиями работы. Сказано, что не будет "чрезмерного регулирования хозяйственней деятельности", "лишнего" лицензирования, отчетности и пр. Кроме того, на период работы концепции (то есть, до 2030 года) обещают не менять налогов.

Будут также разного рода "плюшки" для бизнеса. Скажем, перенос оборонного госзаказа на предприятия Донбасса, государственные инвестиции в местные предприятия, масштабная приватизация.

Впрочем, пока тут конкретики мало - только заявления. В которые отечественных бизнес уже давно не верит. Тем более, что сразу после прихода к власти Зеленский уже обещал рифму налоговой политики ссох снижением налогов и разного рода послабления с стороны контролирующих органов. Скажем, налоговая должна была стать сервисной, а не карательной службой. Но, как показывает практика, пока власти только закручивают гайки.

В аграрном секторе планирует сделать ставку на животноводство и орошаемое земледелие. Плюс - мощности по производству биоэтанола.

По угольной промышленности хотят сделать упор на так называемые энергетические кластеры, куда включить госшахты. Их модернизацией должны заняться международные энергетические компании. А то, что нельзя превратить в прибыльный угольный конвейер (а таких шахт на Донбассе - большинство) - закроют.

Зато в регионе наставят новых ветровых и солнечных электростанций. То есть, Донбасс фактически отдадут на откуп "зеленой" энергетике, высокие тарифы по которой уже сейчас фактически загоняют отечественный рынок электроэнергии в кризис. Но зато "зеленка" интересна западным инвесторам, которые получают супер прибыли за счет завышенных тарифов.

В инфраструктурном направлении планируют сделать упор на дорогах, железнодорожном транспорте, обещают реконструировать Мариупольский морской порт и пр.

То есть, по-сути, представлена концепция свободной экономической зоны, которую давно обещали на Донбассе.

Но не заявлено ключевых для такого формата вещей, скажем, резко снижения налогов (их обещают лишь не повышать), ставок по аренде земли (без чего сложно развивать индустриальные парки). Понятно, что все это могут прописать отдельно, по мере реализации концепции.

"По сути, концепцию скопировали с российского варианта моделей так называемых территорий опережающего и приоритетного развития (ТОР И ТПР). Такой статус получают или депрессивные регионы, или потенциально перспективные, но по как -то причине пока слабые (скажем, нужно подтянуть инфраструктуру). Но с точки зрения восстановления пострадавших от военных действий регионов - проект не годится. Он прописывает дерегуляцию и максимальное отстранение государства, тогда как, наоборот, государств должно стать самым активным участником восстановления Донбасса, скажем, централизовано размещать госзаказ, вести сбыт продукции через госкомпанию, гарантировать сохранение рабочих мест и более высокие чем в среднем по стране средние зарплаты, дать льготы по коммуналке и пр.", — считает экономист Алексей Кущ.

Непонятно, за счет чего будет финансироваться программа. В обосновании к концепции указан - за счет бюджета (денег в котором пока нет даже на текущие нужды страны), а также "средств, взысканных с Российской федерации за материальный ущерб вследствие военной агрессии" (будут ли они получены - вопрос открытый).

А без серьезных инвестиций никакого экономического чуда на Донбассе не будет.

Штрафы за нарушения самоизоляции

В Украине - новые санкции для нарушителей карантинного законодательства. Так, будут наказывать за нарушение режима самоизоляции и обсервации. Штраф — 200-500 необлагаемых минимумов (3,4-8,5 тысяч гривен).

Законопроект с соответствующими изменениями утвержден Кабмином. Но за него еще должна проголосовать Рада.

Школьное "оздоровление"

Еще одна концепция, которую под конец года утвердил Кабмин - по формированию в украинских школах "здоровой образовательной среды". Программа рассчитана на 2020-2021 годы, но, учитывая, что сейчас конец декабря - только на следующий год.

Предлагается сделать ставку на максимальное "оздоровление" учеников - и физическое, и моральное. Так, прописана закупка "правильных" парт, мультимедийного оборудования, обновление спортзалов. Будут также чаще проводить различные спортивные мероприятия, а на уроках делать перерывы на упражнение для глаз и разминку. Отдельный акцент предлагается сделать на здоровом питании. Мы уже писали, что Минздрав разработал новые требования к школьному питанию. В меню не должно быть никаких чипсов, колбасы, газировки. В концепции дополнительно прописано, что следить за питанием школьников и проводить регулярные рейды по пищеблокам будет Госпотребслужба.

Планируется усилить также медицинскую службу школы. Она должна следить за просмотрами учеников и учителей, контролировать вакцинацию, проводить уроки по здоровому образу жизни и пр. Для учителей станут проводить тренинги по противодействию буллингу.

Все это правильно. Но вопрос - где взять деньги? По подсчетам Минобразования, на следующий год только на закупку учебников и оборудования нужно около миллиарда гривен. При этом часть затрат хотят переложить на местные бюджеты. Но с бюджете на 2021 год образовательную субвенцию на места сократили почти на 3 млрд. В Ассоциации городов говорят, что может не хватить денег даже на текущие нужны, в частности, зарплаты педагогам. Поэтому будет ли работать концепция на практике - большой вопрос.

Приватбанк на продажу

Кабмин утвердил стратегию Приватбанка до 2024 года. Помимо стандартных пунктов о сохранении лидерства в розничном и корпоративным банковских сегментах, повышения качества обслуживания и пр., так есть интересная глава — "Полная продажа государственной доли в капитале банка".

В ней указано, что прибыльность банка до 2024 года будет сохраняться на уровне более 30%. При этом государство будет активно поддерживать поиск банком потенциального покупателя/инвестора. Конечная цель - "выход государства из банковского сектора".

Деньги "Нафтогаза"

Правительство утвердило финансовый план НАК "Нафтогаз" за 2020 год.

Учитывая, что газовый монополист накручивает ценники на коммуналку и при этом выплачивает миллионные зарплаты и премии своему топ-менеджменту, цифры из финансовой отчетности НАКа весьма любопытны.

Так, указано, что "Нафтогаз" планирует в этом году получить чистую прибыль в размере почти 11,5 млрд. Интересно, что, по итогам 9 месяцев были убытки больше 18 млрд. И как по году НАК планирует получить прибыль - неясно, - заявил глава Минфина Сергей Марченко.

Формально НАК планирует выйти в плюс, но по большинству направлений - заметный провал.

Так, чистый доход от транзита в этом году составит чуть больше 46 млрд гривен, и уменьшится почти на 27 млрд, что связано в подписанием нового контракта с "Газпромом", - указано в отчете. При этом маржа НАКа на транзите - 4% против 50% в 2019 году.

Также в этом году уменьшится чистый доход от продажи газа — до 64,7 млрд, что на 67,9 млрд ниже, чем в 2019 году. Как указано в документе, это связано с двумя факторами - снижением цен на газ и падением объемов реализации.

Если смотреть по подразделениям НАКа, то только два из них будут прибыльными — "Укргаздобыча" (7,6 млрд) и "Укртранснафта" (776,4 млн). Остальные — в убытках. Скажем, по "Укртрансгазу" - минус больше 3 млрд, по "Укрнафте" - 1,4 млрд, по другим - больше 700 млн.

Общая сумма доходов компании - 165,2 млрд, что на 61,3 млрд меньше, чем в прошлом году.

При этом по административным расходам, наоборот, идет увеличение - почти 5,2 млрд, что на 244,2 млн больше, чем в прошлом году.

Расходы на оплату труда увеличились на 18,8 млн - до 2,6 млрд. "Для членом набсовета - рост вознаграждения на 56%", - взмутился Марченко.

Также НАК стал больше тратить на юристов. В этом году 1,2 млрд, что на 147 млн больше, чем планировалось.

Несмотря на многочисленные замечания Минфина, финплан "Нафтогза" утвердили.

Сколько будут стоить украинские платные дороги

Кабмин определился с тарифами на проезд по платным дорогам страны. Правда, пока таких дорог у нас нет. Но есть планы по передачу автотрасс в концессию. И именно для концессионеров устанавливается тарифная планка.

Ценник будет зависеть от типа транспорта и устанавливается в евро. К примеру, для мотоциклов и легковых авто - это 0,023 евро за километр, для грузовиков массой до 12 тонн - 0,045 евро, больше 12 тонн - 0,133 евро за километр.

То есть, чтобы проехать по платной дороге 100 километров, водителю легковушки придется заплатить 2,3 евро (или порядка 80 гривен по текущему курсу), а за фуру — 13,3 евро (465,5 гривен).

Для сравнения: в соседней Беларуси тариф для транспортных средств до 3,5 тонн - 0,04 евро, для грузовиков - от 0,09 до 0,145 евро за километр. То есть, дороже, чем предлагается в Украине.

При этом на транспорт массой до 3,5 тонн нужно покупать виньетки (на 15 дней - 14 евро). Штраф за неуплату или неполную оплату— 50-100 евро (у нас штрафы пока не прописаны).

Будут ли предложенные Кабмином тарифы интересны потенциальных концессионерам - вопрос открытый.

Зеленый свет для белорусов

Украина будет переманивать белорусских бизнесменов и IT-шников. Как следует из принятого Кабмином постановления, предлагается выдавать предпринимателям и IТ- специалистам из Беларуси и их семьям, которые обратятся за разрешением на иммиграцию, разрешение на временное проживание по ускоренной процедуре (за три рабочих дня).

Новая формула для субсидий

В Украине, спустя 9 месяцев действия карантина, решили урегулировать вопрос с социальными пособиями и субсидиями для тех, кто получает помощь по частичной безработице или не платит ЕСВ из-за кризисных последствий эпидемии.

Сейчас, если есть просрочка по ЕСВ, снимают некоторые виды пособия, скажем, одиноким матерям или малообеспеченным семьям.

Кабмин своим постановлением снял это ограничение.

Но параллельно помощь по частичной безработице вписали в фактически доходы, по которым считается субсидия. Всего такой вид помощи получает больше 370 тысяч украинцев. И вопрос - давать ли им еще и субсидии - решают специальные комиссии, созданные на местах. Теперь же, как указано в пояснительной записке, дел по субсидиям на рассмотрение таких комиссий будет подаваться меньше.

Энергетические идеи Витренко

Юрий Витренко подал на Кабмин свои первые проекты в статусе и.о главы Минэнерго. Интересно, что представить их лично Витренко так и не смог. У него дважды попадал звук. То ли уже началось противостояние Шмыгаля и Витренко (которого прочат на должность премьера), то ли вмешалась досадная случайность - неясно.

Один из проектов Витренко — об утверждении страховых запасов газа на следующий год. В нем прописано, что поставщики газа должны предусмотреть такой запас в размере 10% месячных объемов поставок. Напомним: в прошлом году Кабмин решил не формировать страховых запасов, установив их на нулевом уровне.

Фактически отмашка формировать запас (при рекордных объемах газа в хранилищах) подтверждает, что ожидается дальнейшее подорожание газа. При этом запас, как указано в пояснительной записке, будет делаться "за счет максимального использования газа внутренней добычи".

Другой проект - об изменении порядка использования средств, предусмотренных на закрытия угольных шахт.

В частности, прописано, что на деньги могут претендовать не только госшахты, но и хозяйственные общества по добыче угля со 100% государственной собственностью. Также из бюджета будут покрывать экспертизу, по итогам которой можно сделать вывод нужно ли закрывать шахту. При этом перечень работ больше не будут согласовывать с Минэкономики и Минфином. То есть, бюджетов на ликвидацию шах будет полностью распоряжаться ведомство Витренко. Что вызвало возражения Минюста.

Что будет с ГАСИ?

По реформе ГАСИ - новые изменения. Как заявили в Кабмине, без законодательных изменений реформу завершить нельзя. Но пока в законодательств внесут правки, объявляется переходной период.

Местным органам самоуправления в более чем 100 населенных пунктах на это время возвращают контроль за объектами.

"Местная власть сможет противодействовать нарушениям в строительной сфере", - заявил глава Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Остальные будут оформлять разрешительную документацию через единую электронную систему, которую запустят уже в ближайшее время

ГАСИ ликвидируют, а контроль будет осуществлять новый орган со штатом в 660 человек.

Продолжать реформу обещают с участием профильной общественности и консультаций с рынком.

Стоит отметить, что среди самих строителей существуют разные мнения на этот счет. Так, некоторые лоббируют передачу функций ГАСИ частным компаниям.

"Скорые" без диспетчерских служб

Кабмин продолжает реформировать экстренную медпомощь. Как уже писала "Страна", не так давно переписали нормы по выезду "Скорой". По ним, врачи приедут к вам разве только если вы при смерти. По "несрочным случаям" - будут массовые отказы.

На заседании правительства 23 декабря дело дошло до станций экстренной помощи.

Так, если сейчас предусмотрено, что на станциях должны быть бригады - врачебные и фельдшерские, то в ном постановлении лишь прописано, что состав бригад определяет руководитель центра. То есть, по его решению, в бригаде в теории может быть лишь одна медсестра или интерн.

Также исключили действующую норму о наличии на станции экстренной пищи круглосуточного диспетчерского поста - все вызовы будут перебарывать на единые оперативно- диспетчерские службы в регионах. Таким образом, позвонить в "свою" "Скорую" будет невозможно - все будет решать по инструкции централизованная диспетчерская служба.

Пенсии для чернобыльцев

Кабмин переписал правила получения пенсий для чернобыльцев.

Ранее были ограничения - на чернобыльские деньги (дополнительная плата за ущерб здоровью или потерю кормильца) не могли рассчитывать те, чьи доходы превышали 10 прожиточных минимумов. Сейчас же такие ограничение сняли - доплата будет начисляться вне зависимости от зарплат или другого дохода. Также упростили расчет чернобыльских пенсий и прописали, что их размер будет рассчитываться с пятикратного размера минималки.

По расчетам Минсоцполитики, ликвидатор первой категории будет получать в следующем году 9,9 тысяч гривен (на 11% больше, чем в этом году), а в следующем году - 10,9 тысяч (плюс 10%). На выплаты из бюджета дополнительно понадобится более 500 млн гривен, а на 2022 и 2023 годы - больше 1,1 млрд. Чем уже возмутился Минфин, отметив, что в бюджете на следующий год не заложены средства на повышение выплат чернобыльцам. Глава Минфина Сергей Марченко за этот проект не голосовал. Но остальные министры его поддержали.