В среду, 23 декабря, украинской стороне вернули уроженца Ровенской области Александра Пупко, который служит в одной из отдельной механизированной бригаде ВСУ и был задержан на Донбассе бойцами противника.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Сегодня благодаря соответствующим действиям Гуманитарного подгруппы в ТКГ украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александр Иванович, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию", - сказано в сообщении.

Отметим, что исчезновение Пупко заметили 17 декабря, а спустя несколько дней в штабе ООС заявили о том, что он был задержан представителями со стороны противника для дискредитации ВСУ.

В то же время луганские СМИ пишут, что Александр Пупко сам пришел на позиции "ЛНР" в состоянии наркотического опьянения, а его передача состоялась благодаря действиям их стороны. Кроме того, в "ЛНР" заявляют, что их врачи якобы спасли жизнь украинского военнослужащего от интоксикации наркотиками.

Его вернули на подконтрольную Киеву территорию на мосту через реку Северский Донец в районе Счастья в присутствии представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, украинская делегация в ТКГ опубликовала сообщение о том, что украинской стороне передали тело военнослужащего, скончавшегося от отравления алкоголем или наркотиками, которое обнаружили на неподконтрольной территории Донбасса.

Позже это сообщение отредактировали, упоминание об отравлении из нее убрали, а спикер украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что дал по ошибке версию противника.