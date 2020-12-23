Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что сторона Ирана не передала финальный технический отчет о катастрофе самолета МАУ. Хотя иранские СМИ 22 декабря сообщили, что уже опубликовали отчет.

Об этом замминистра рассказал в эфире "Громадського радио" в среду, 23 декабря.

"Достаточно распространенной является тактика, когда иранская сторона обнародует сигналы в публичной плоскости, чтобы протестировать публичную реакцию на указанную мнение. Мы имеем дело исключительно с официальной позицией иранских властей. Мы будем комментировать только финальные версии того или иного документа", - заявил Енин.

Также он рассказал, что Игорь Мишарин, руководитель Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов также не получал никаких отчетов от иранской стороны. Но согласно Чикагской конвенции, в случае, если техническое расследование не завершено в течение года, иранская сторона должна предоставить промежуточный отчет. Однако такой отчет не будет иметь юридической силы

"Мы неоднократно слышали от иранской стороны, что отчет готов, что сейчас завершается перевод. Я эти слова уже слышу последние два месяца чуть ли не еженедельно, в то же время на данный момент мы можем констатировать отсутствие документов, переданных украинской стороне", - сообщил заместитель министра.

Во вторник, 22 декабря, Tasnim News Agency сообщили, что организация гражданской авиации Ирана опубликовала окончательный технический отчет о крушении пассажирского лайнера МАУ. Сторона Ирана заявила, что из-за человеческой ошибки боинг поразила зенитная ракета.

Напомним, 8 января самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту упал после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежал украинской авиакомпании МАУ, все находившиеся на борту погибли.

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