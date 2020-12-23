На заседании в среду, 23 декабря, Кабинет министров Украины утвердил законопроект, который предусматривает административную ответственность за нарушение самоизоляции или обсервации.

Сравнительную таблицу к законопроекту опубликовал в Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

"Нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении про карантин, если это не привело к распространению особо опасной болезни - ведет к наложению штрафа от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 400 - 8 500 грн - Ред.)", - сказано в законопроекте.

Напомним, украинцам на самоизоляции разрешили выходить из дома на два часа в сутки на расстояние до 2 км.

Также мы писали о том, что в Минюсте объяснили, что такое самоизоляция и как получить за нее деньги.