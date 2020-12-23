Во время январского локдауна в Украине торговым сетям разрешается продавать продукты питания при условии, что не менее 60% их площади будут предназначены для торговли продуктами.

Об этом говорится в постановлении правительства №1236 об установлении карантина с 8 по 24 января 2021 года.

Согласно постановлению, также разрешается торговля лекарствами, медицинскими товарами, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.

При этом торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.

Напомним, Кабинет министров Украины объявил о локдауне в Украине, который продлится с 8 по 24 января 2021 года. В этот период запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ. Подробно, какие ограничения ждут украинцев во время ужесточения карантина можно почитать в нашем материале.

Также мы рассказывали, что локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января.