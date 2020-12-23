Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Польша может выступить посредником Украины для получения вакцин от коронавируса из стран-участниц Европейского союза.

Об этом Шмыгаль сообщил на очередном заседании Кабинета министров Украины в среду, 23 декабря.

Напомним, правительство Украины продолжает переговоры о получении вакцины от коронавируса с рядом стран. Глава канцелярии ремьер-министра Польши, правительственный уполномоченный по вопросам реализации Национальной программы прививок Михал Дворчик заявил, что Польша готова поделится с Украиной избытками вакцины, если таковые будут. В Варшаве подтвердили, что переговоры с Киевом продолжаются.

Также мы писали, что в Украине утвердили расписание вакцинации от коронавируса в 2021-2022 годах. Но при этом власти не заключили контракта ни с одним мировым производителем препарата. С какой целью Министерство здравоохранения в таких обстоятельствах публикует график прививок подробно разбиралась "Страна".