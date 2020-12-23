Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон обсудили нормандский формат урегулирования ситуации на Донбассе. Впрочем, возможные сроки проведения нового саммита пока не обсуждаются.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова пишут "РИА Новости".

Чтобы говорить о возможной дате проведения встречи лидеров стран "Нормандской четверки", по словам Пескова, нужно инвентаризировать реализацию договоренностей, достигнутых на встрече в Париже 9 декабря 2019 года.

"Эта тема предметно обсуждалась (в разговоре президентов России и Франции накануне, - Ред.), но перед тем, как говорить о сроках, нужно все-таки инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые в Париже были достигнуты, и в этом плане пока похвастаться сильно нечем", - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, Арестович заявил, что Россия хочет провести встречу советников лидеров стран "Нормандской четверки" в декабре.

Также мы писали о том, что Зеленский в годовщину парижского саммита Нормандской четверки обвинил Россию в блокировании его решений.