В среду, 23 декабря, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в Украине запускают электронные дневники и школьные журналы. Уже подписан приказ о начале опытной эксплуатации соответствующего программного модуля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки на своем сайте.



"Использование электронных журналов и е-дневников сократит объем бюрократической работы. Также сервис будет адаптирован к работе с любых гаджетов", - рассказал Шкарлет, добавив, что это государственная разработка.



В частности, доступ к этим сервисам будет осуществляться с помощью соответствующей платформы.

"На сегодня уже протестирован интерфейс, который дает доступ к различным страницам: данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашние задания и тому подобное", - отметили в ведомстве.



К тому же сообщается, что вся информация будет заполняться учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить к ней доступ.



"Разработчики также позаботились о безопасности. Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента, на базе которого будут работать электронные журналы и дневники, имеет комплексную систему защиты информации и соответствующий сертификат Государственной службы специальной связи", - рассказали о защите данных в пресс-центре.



Ранее "Страна" сообщала, что украинским выпускникам-2021 могут отменить госаттестацию. В то же время для лиц, которые планируют поступать в учреждения высшего образования, ВНО будет проведено в установленные сроки.



Также напомним, что мэр Киева сообщил, что после зимних каникул киевские школьники будут обучаться дистанционно. Виталий Кличко добавил, что департамент образования уже разработал план обучения.