Премьер-министр Молдовы Ион Кику и правительство страны подают в отставку, чтобы распустить парламент.

Об этом сообщает Newsmaker.

По словам Кику, главной целью руководства страны сейчас является роспуск парламента, добиться этого можно благодаря отставке правительства.

"В этих условиях мы сегодня обсудили, и я предложил мою отставку и отставку правительства", - сказал Кику.

Премьер надеется, что повести отставку правительства получится в кратчайшие сроки.

Правительство Кику было сформировано в ноябре 2019 года. После отставки Кабмина он продолжит временно исполнять свои обязанности, пока не назначат нового премьера и минстров.

Кандидатуру нового главы правительства, вероятнее всего, будет предлагать новый президент страны Майя Санду, которая вступит в должность после инаугурации 24 декабря.

В случае, если в парламенте появится официально оформленное парламентское большинство, кандидата в премьеры предложит оно. Партия Санду "Действие и солидарность" требовала отставку правительства еще в начале декабря.

Напомним, первый визит на посту президента Молдовы Майя Санду совершит в Киев.