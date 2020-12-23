Под занавес года подоспела новая социология о популярности украинского президента и других представителей власти.

Недавно "Страна" уже рассказывала, что в Украине Зеленского назвали разочарованием года. Новое исследование группы "Рейтинг" подтверждает эту тенденцию.

Разобрались, что происходит с рейтингом главы государства и почему он стремится вниз.

Как и почему рухнул рейтинг Зеленского

По данным социологии, 65% украинцев так или иначе недовольны работой президента. Антирейтинг Зеленского такой же, как и у премьера Дениса Шмыгаля.

При этом глава Рады Дмитрий Разумков на их фоне выглядит получше: у него 51% недоверия. Зато тех, кто доволен спикером, всего на два процента меньше, чем сторонников Зеленского.

Таким образом, рейтинги Владимира и Дмитрия практически сравнялись. При этом у Разумкова куда меньший негативный шлейф.

"Рейтинг" проследил отношение к Зеленскому за время его президентства и сравнил с показателями его предшественника - Петра Порошенко.

Антирейтинг Порошенко держался на уровне 80%, начиная где-то с 2015 года. На этом контрасте Зеленский получил в начале своей каденции почти 70% позитивных ожиданий.

Однако такая оценка избирателей упала почти на десять процентов уже в сентябре - после того, как Зе привел к власти "кабмин соросят", который сразу повел прежнюю антисоциальную политику без ревизии экономических "достижений" Майдана - высоких тарифов.

Следующее резкое падение рейтинга - до 40 с лишним процентов - произошло зимой, в январе и феврале 2020 года. Это было связано с многочисленными скандалами в Кабмине - особенно с историей о "космических" зарплатах министров.

Также началось обострение войны на Донбассе, которую Зеленский обещал прекратить. И, наконец, тогда уже стало понятно, что новая власть не собирается проводить никаких посадок. Прежней оставалась и экономическая политика.

Поправить ситуацию удалось в апреле - на волне коронавирусного ажиотажа. Зеленский отыграл тему в свою пользу, почти ежедневно выпуская мотивирующие видеоролики. Его популярность вновь вернулась к 60%.

Однако последствия весеннего локдауна не заставили себя ждать. Люди начали нищать, господдержки не было почти никакой, а "избранный" бизнес продолжал работать. Поэтому с мая популярность Зеленского неуклонно пошла на спад, скатившись к декабрю до 32%.

Дело в том, что по мере развития пандемии избирателям стали очевидны две вещи: ситуация в больницах катастрофическая, власть живет в "параллельном мире". Одновременно никаких подвижек не было ни в одной из ключевых сфер: ни по борьбе с коррупцией, ни по Донбассу.

Таким образом, начав с почти 70% позитивного рейтинга, Зеленский сейчас имеет почти столько же - но негативного.

Группа "Рейтинг" фиксирует, что сейчас за Зеленского проголосовало бы меньше людей, чем в первом туре выборов: 26,5% (было 30%).

Наглядно показывает причины падения симпатиков Зеленского кривая его партии "Слуга народа". Ее рейтинг рухнул до 21%, и в затылок президентской политсиле дышит "Оппозиционная платформа" (17,3%).

Что не нравится людям в новой власти

Украинцы считают новую власть некомпетентной, зависимой от олигархов и коррумпированной. Это три главных претензии к правящей команде.

Люди поддерживают отставку Кабмина и досрочные выборы парламента. При этом почти 40% опрошенных высказались и за немедленные перевыборы президента.

Экономический кризис украинцы ставят во главу списка претензий к власти. Они считают, что за последние полгода ситуация с экономикой ухудшилась. Такой точки зрения придерживаются 73% опрошенных. Это самый низкий показатель с осени 2016 года.

Причем списать ситуацию на коронавирус у властей уже не получается. Среди причин экономического кризиса более 60% украинцев называют некомпетентность власти, а не пандемию. И доля таких людей с лета выросла на десять процентов.