Харьковчане негативно отреагировали на то, что на похороны мэра Геннадия Кернеса не приехали первые лица государства. По мнению жителей первой столицы, это характеризует личные качества руководства страны. Также харьковчане называют невнимание к их горю попросту безбожным. Об этом "Стране" рассказали местные жители, которые пришли проститься с Геннадием Кернесом.

Харьковчанка Анна провела на морозе в очереди 2,5 часа и говорит, что будет стоять столько, сколько нужно, потому что ее душа требует попрощаться с этим человеком.

"Геннадий Кернес - это человек, который сделал очень много для Харькова. Такое количество людей собралось проститься с ним неслучайно, потому что этот человек жил в Харькове, работал для Харькова - это один из самых красивых городов в Европе. Сходите в парк Шевченко, посмотрите на улицы, парки, скверы, детские площадки, дороги", - говорит Анна.

Жительница Харькова Ирина считает Кернеса незаменимым человеком для ее родного города и обижается на то, что руководители Украины проигнорировали его похороны.

"Это был незаменимый человек для Харькова и нам, харьковчанам, очень странно, что не приехали первые главы государства. Это все-таки второй город в Украине и такое неуважение даже к нам, к жителям, очень обидное", - удивляется харьковчанка Ирина.

Другая жительница Харькова, тоже Ирина, рассказывает, что ее семья пострадала от взрыва, который прогремел в их доме 4 сентября 2012 года. Их проблемы помог решить Геннадий Кернес и люди из его команды.

"Это большое горе для Харькова, вы видите сколько людей пришло. Он для всех сделал то, что мог. Он делал это искренне, честно, как мог. Лично мне и моей семье он очень помог. Я из того дома, который первый в Харькове взорвался (взрыв 4 сентября 2012 года в доме по ул. Слинько 2 Б - Ред.). Мы остались на улице, четыре месяца жили в гостинице, ни за что не платили. Все полностью, благодаря Кернесу и его команде. Царствие небесное", - говорит Ирина.

Женщина крайне негативно оценивает невнимание первых лиц Украины к горю харьковчан.

"Отвратительно, что не приехали первые лица. Это показатель их человеческих качеств. Оставить без внимания вот именно это событие - это просто безбожно. А какое они хотят от нас отношение потом? Мы тоже будем делать какие-то выводы", - говорит харьковчанка Ирина.

"Хороший был человек. Позор, что не приехали первые лица. Это был человечище", - подключаются к разговору другие стоящие в очереди харьковчане.

"На него многие должны равняться. Он многим помогал. Родственникам моим помог безвозмездно", - говорит харьковчанка Владлена.

Напомним, Геннадий Кернес умер 17 декабря в возрасте 61 года. С 2010 по 2020 год он был мэром Харькова. В сентябре он заразился коронавирусом, предположительно, от домработницы. После этого его отправили на лечение в немецкую клинику "Шарите". Спустя три месяца пребывания в Германии он скончался.

"Страна" писала о реакции украинских политиков, журналистов, а также ближайшего окружения Кернеса на новость о его кончине. Большинство из них сошлись в том, что Геннадий Кернес был поистине масштабной личностью - сложной, противоречивой, но целеустремленной и жизнелюбивой.

Похороны Кернеса проходят в Харькове 23 декабря. "Страна" следит за ними в онлайн-режиме.