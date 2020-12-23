Следственный комитет России продолжает расследовать уголовное дело о гибели в Украине российского гражданина Андрея Миронова и в этой связи объявил в официальный международный розыск украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого оправдали в итальянском суде.

"По версии следствия, военнослужащий войсковой части 3066 Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины гражданин Украины Виталий Маркив, имеющий также гражданство Итальянской Республики, 24.05.2014 находился на позиции в районе горы Карачун близ города Славянска на Донбассе. Маркив передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогуелона.

Они прибыли для фотосъемки последствий вооруженного конфликта и следовали в направлении железнодорожного переезда пгт. Андреевка. После этого Маркив произвел в указанных лиц выстрелы из автомата Калашникова, чтобы до начала артиллерийского обстрела они не могли покинуть местность в попытках укрыться. В результате спровоцированного Маркивым артиллерийского удара не участвующие в вооруженном противостоянии Миронов и Роккелли погибли, а Рогуелон получил ранения", - заявили в пресс-службе СК РФ.

Виталий Маркив объявлен в международный розыск, по ходатайству следствия судом России в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский наградил орденом "За мужество" нацгвардейца Маркива, которого Россия обвиняет в убийстве журналиста.