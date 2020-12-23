В Украине назревает очередной скандал с Китаем. Американцы потребовали у Киева перестать пользоваться оборудованием компании Huawei, на которую США наложили санкции.

Санкции, повторимся, американские, но к ним почему-то присоединяется и Украина - пока только фактически, а не юридически.

Китай - один из ведущих торговых партнеров Украины. Америка в этом списке же наоборот пасет задних.

Однако это уже второй прецедент, когда Киев идет на поводу США и портит отношения с китайцами - речь о скандале с заводом "Мотор Сич", который сначала продали Поднебесной, а после окрика из-за океана, попытались отыграть сделку назад. И теперь Пекин может отсудить у Киева более трех миллиардов долларов.

Разбирались в новом витке американо-китайской войны на территории Украины.

Сорванный меморандум

Еще в октябре Госслужба спецсвязи и защиты информации подписала меморандум с "Хуавей Украина" - о сотрудничестве в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

Правда спустя какое-то время с сайта и соцсетей убрали всю информацию о партнерстве с компанией "Хуавей Украина". По ссылке эта информация стала недоступной.

СМИ тогда писали, что западные дипломаты в неофициальных разговорах выразили удивление выбором поставщика.

Дело в том, что американцы и британцы в 2019 году развязали настоящую войну против Huawei, а госсекретарь Майк Помпео даже грозил прекратить обмен информацией с государствами, которые работают на технике конкурентов. Речь прежде всего шла о союзниках Штатов.

Историю тогда прокомментировал глава МИД Дмитрий Кулеба. В одним из интервью он обрушился на Госспецсвязи и заявил, что служба подписала меморандум с "Хуавей Украина" без координации с дипломатами.

Хотя не совсем понятно, каким боком к этой сделке относилось внешнеполитическое ведомство.

Госспецсвязи подписывает меморандум с Huawei. Фото ведомства

"Государственная служба специальной связи грубо нарушила законодательство Украины, подписывая этот меморандум, поскольку должна была скоординировать свои действия с МИД. Она очень быстро осознала свою грубую ошибку и начала зачищать следы, находясь в состоянии позора не только в глазах украинского общества, но и в глазах самих китайцев", - заявил Кулеба.

По его словам, "заключение этого меморандума вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, с которыми мы работаем над укреплением кибербезопасности Украины".

Что за партнеры министр не уточнил, но было понятно, что речь об американцах. Которые, судя по всему, весьма сильно надавили на украинское руководство.

На этом, казалось бы, инцидент был исчерпан. Однако в декабре он получил продолжение.

Антикитайский куратор из США

22 декабря состоялась встреча премьера Дениса Шмыгаля с представителем госсекретаря США. О ней не сообщается на сайте Кабмина и вообще официально ничего не говорилось. Но детали беседы раскрыло государственное информагентство "Укринформ".

Оно сообщило, что со Шмыгалем общался некто Кейт Крач - заместитель Майка Помпео.

Об этом чиновнике мало информации в открытых источниках. Некоторые американские СМИ пишут, что он один из главных по борьбе с Китаем в окружении госсекретаря. Кратч, например, составлял циркуляры для американских университетов, где прописывал угрозы, которые исходят от Компартии Китая.

Кейт Крач, американский борец с "китайской угрозой", пообщался с премьером Шмыгалем

Также он в сентябре 2020 года, вопреки требованиям Китая, открыто посещал Тайвань и стал первым чиновником такого уровня, который побывал на спорном острове, начиная с 1979 года. Из-за чего Пекин направил к острову 19 своих истребителей.

Другие медиа называют Кратча "военным стратегом".

Одна из целей, которую он формулирует в интервью, размещенном на YouTube - "не дать Коммунистической партии Китая одержать победу над 5G".

То есть - с украинским премьером пообщался узкий специалист Госдепа США по противодействию китайской технологической экспансии.

Причем, судя по тому, что с ним удалось пообщаться украинскому СМИ, чиновник с высокой вероятностью побывал вчера в Украине, где провел ряд встреч.

Убрать "Хуавей" за свой счет

Итак, что Крач сообщил "Укринформу". По его словам, украинский МИД согласился демонтировать все оборудование китайской компании Huawei, установленное в ведомственных зданиях.

"Этому примеру последуют и несколько других правительственных учреждений", - заявил представитель Госдепартамента.

Он напомнил, что украинская власть недавно отказалась сотрудничать с Huawei в проекте "умный город", отдав предпочтение американской компании Cisco. По его словам, это было "мудрым решением".

По словам американского чиновника, Украина также выразила заинтересованность в инициативе "Чистая сеть", участники которой отказываются от использования услуг китайских телекоммуникационных компаний в развитии сетей 5G ради информационной безопасности.

Интересно, что данный проект Clean Network от имени Госдепа также курирует Кратч.

В свою очередь в США сообщили, что могут выплатить финансовую компенсацию Украине за отказ от использования систем 5G китайской компании Huawei.

"Средства от Корпорации финансирования международного развития США могут помочь покрыть разницу в цене между компаниями, которые демпингуют - Huawei, ZTE - и другими. Эти дешевые компании готовы пожертвовать доходами, чтобы получить ваши данные ", - заявил американский дипломат.

Другими словами, американцы согласились сделать скидку на свой товар до уровня китайской цены. При этом украинские власти должны будут по сути заново потратить деньги на оборудование, которое установят вместо Huawei. То есть, мы должны будем заплатить за желание американцев избавить нас от китайских гаджетов.

И, судя по всему, Украина готова это сделать. Сегодня на сайте украинского МИД появилось сообщение, которое подтвердило намерения заменить технику на ту, которую порекомендуют американцы.

Почему Huawei вытесняют из США

В США Huawei обвиняют в шпионаже и незаконном сборе данных пользователей. Американская сторона не исключает, что китайская компания может сотрудничать с разведывательными службами своей страны.

В 2019 году Госекретарь США Майк Помпео заявил, что США из соображений безопасности не смогут сотрудничать или обмениваться информацией со странами, которые используют системы Huawei Technologies. А на китайскую компанию наложили санкции. С китайским техногигантом прекратили работать Google, Intel, Broadcom и другие американские компании.

Летом 2020 года в США Huawei и ZTE признали угрозой национальной безопасности.

Сейчас на рассмотрении в Конгрессе США находится законопроект, предусматривающий финансирование и поддержку для развития инфраструктуры 5G в Европе, чтобы противостоять воздействию со стороны Китая.

В Китае санкции в отношении Huawei назвали "ничем не прикрытым гегемонистским поведением" и "очернением и давлением".

По словам официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, американские санкции подрывают принципы рыночной экономики и честной конкуренции.

Реакции китайцев на последние новости из Украины пока не поступало.