У мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого 23 декабря хоронят в Харькове, есть не только сыновья, но и 11-летняя дочь, о которой ранее не было никакой информации.

Об этом в интервью "Стране" рассказал близкий друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс.

"Ей (дочери Кернеса - Ред.) 11 лет. Зовут Соня. Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней взаимоотношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она его видела больным. Она на него очень похожа - просто копия! И внешне, и по характеру", - рассказал Фукс.

Отметим, что ранее было известно о двух родных сыновьях Кернеса: 38-летнем Кирилле, 32-летнем Данииле, - и 26-летнем пасынке Родионе Гайсинском.

Полное интервью Павла Фукса "Стране", в котором он рассказывает о жизни и смерти своего близкого друга, читайте здесь.

Напомним, Геннадий Кернес умер 17 декабря в возрасте 61 года. С 2010 по 2020 год он был мэром Харькова. В сентябре он заразился коронавирусом, предположительно, от домработницы. После этого его отправили на лечение в немецкую клинику "Шарите". Спустя три месяца пребывания в Германии он скончался.

"Страна" писала о реакции украинских политиков, журналистов, а также ближайшего окружения Кернеса на новость о его кончине. Большинство из них сошлись в том, что Геннадий Кернес был поистине масштабной личностью - сложной, противоречивой, но целеустремленной и жизнелюбивой.

Похороны Кернеса проходят в Харькове 23 декабря. "Страна" следит за ними в онлайн-режиме.