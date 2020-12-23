Украинский режиссер и бывший узник Кремля назвал похороны умершего от последствия коронавируса мэра Харькова Геннадия Кернеса "похоронами совка". Об этом он написал в соцсети.

"Очень хотелось бы, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого нужно еще много похорон", - говорится в сообщении.

Опубликованный пост менее, чем за час набрал тысячу лайков и множество негативных комментариев.

"Все что ты можешь сделать позитивного в своей жизни: первое - закрыть свой рот навсегда и второе - больше никогда не снимать свои блевотные фильмы!" - написал один из пользователей.

Напомним, что сегодня, 23 декабря, в Харькове в последний путь провожают умершего мэра города Геннадия Кернеса. "Страна" ведет онлайн-хронику церемонии прощания и похорон. Смотреть ее можно по этой ссылке.

Ранее "Страна" писала о том, что в украинский прокат вышел фильм Олега Сенцова "Номера", снятый по его же одноименной пьесе. В день премьеры в одном из кинотеатров Киева журналист "Страны" оказалась единственным зрителем на сеансе.

Как известно, Сенцов закончил съемки нового фильма "Носорог", на который из бюджета потратили 25 миллионов гривен.