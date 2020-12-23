СБУ совместно с сотрудниками Волынской таможни провела спецоперацию, в ходе которой пресекла незаконный вывоз из Украины уникального прижизненного издания "Кобзаря" Тараса Шевченко и крупной партии древних монет и украшений.

"По предварительным данным следствия, запланировал нелегальную переправку раритета киевский посредник, который действовал по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти историческую книгу через пункт пропуска "Ягодин". Оперативники и следователи СБУ обнаружили в личных вещах фигуранта скрытый от таможенного контроля сборник стихов "Кобзарь" датированный 1860 годом", - рассказали детали в пресс-службе СБУ.

По предварительным выводам экспертов, изъятое издание "Кобзаря" является одной из последних прижизненных публикаций автора и на аукционах в Европе может стоить от 50 000 долларов США. Сейчас в Украине по официальным данным осталось только 8 экземпляров такого издания и они представляют особую культурную и историческую ценность для страны.

У злоумышленника также выявлено более 200 серебряных монет и украшений времен эпохи кельтов и Римской империи.

Фото: ssu.gov.ua

"Изъятые раритетное издание и предметы старины будут направлены на проведение экспертного исследования. По его результатам фигурантам дела планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в Музейный фонд Украины", - добавили в СБУ.

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