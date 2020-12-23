Президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьей отправится отдыхать в карпатскую резиденцию "Синегора" в Гуте Ивано-Франковской области.

По данным источников "Страны" в Офисе президента, компанию ему составят глава ОП Андрей Ермак и первый помощник Сергей Шефир со своими семьями.

Отметим, что в этой же резиденции Зеленский встречал Новый год и в прошлый раз, после чего улетел в Оман.

По данным источника, у семьи президента была мысль и в этом году поехать за границу, но окружение выступило категорически против. И теперь Зеленский поедет встречать Новый год в Гуту.

Что касается спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министра Дениса Шмыгаля, то, по информации источника, они будут отмечать Новый год дома.

Напомним, Зеленский с семьей и в прошлом году в этом месте встречал Новый год. Вместе с ним, как сообщалось, были Андрей Ермак и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко с семьями.

Также мы писали, что в карпатской резиденции "Синегора" встречал Новый год-2019 бывший президент Петр Порошенко со своей семьей, бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко с женой Ириной, а также с Александром Грановским (нардепом от БПП) со спутницей Татьяной Слипачук - глава ЦИК Украины.