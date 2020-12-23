В случае, если бы выборы президента в Украине состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов получил бы действующий президент Владимир Зеленский. На втором месте, с большим отрывом - Петр Порошенко (ЕС), а сразу за ним идет Юрий Бойко (ОПЗЖ).

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг".

Согласно опросу, из тех украинцев кто собирается голосовать и определился с выбором Зеленского готовы поддержать 26,5% (это меньше, чем он получил в первом туре выборов в 2019 году, когда за него проголосовало 30%).

За экс-президента Украины Петра Порошенко проголосовали бы 14,3%, Юрия Бойко - 10,1%, Юлию Тимошенко - 9,8%, Виктора Медведчука - 7,7%, Владимира Гройсмана - 6,4%, Игоря Смешко - 6,0%, Дмитрия Разумкова - 4,1%, Олега Ляшко - 3,6%. Рейтинг других кандидатов не более 3%.

Отметим, что в этом опросе поставлены сразу два лидера одной и той же партии - ОПЗЖ (Бойко и Медведчук). Хотя, очевидно, что на президентские выборы партия выдвинет одного кандидата. Совокупный рейтинг Бойко и Медведчука достигает почти 18%, что выводит кандидата от ОПЗЖ (а не Порошенко) во второй тур с Зеленским.

В опросе приняли участие граждане Украины от 18 лет и старше, всего опросили 2000 респондентов. Исследование проводили 16-20 декабря, ошибка репрезентативности составляет не более 2,2 процентов.

Напомним, в феврале 2020 года рейтинг доверия Зеленскому впервые упал ниже 50%.

Также мы писали, что согласно опросу Рейтинг партий на выборах в Раду возглавили фракция "Слуга народа" и ОПЗЖ .