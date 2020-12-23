Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 41% опрошенных, а не доверяют 56%. Абсолютным же аутсайдером рейтинга баланса доверия и недоверия является экс-президент Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте Соцгруппы "Рейтинг".

Доверие украинцев к политикам распределилось следующим образом:

Виталий Кличко - доверяют 30%, не доверяют 58%

Владимир Гройсман - доверяют 29%, не доверяют - 61% (5% его не знают)

Дмитрий Разумков - доверяют 27%, не доверяют 30% (27% его не знают)

Юлия Тимошенко - доверяют 25%, не доверяют - 73%

Юрий Бойко - доверяют 24%, не доверяют 55% (17% его не знают)

Петр Порошенко - доверяют 23%, не доверяют 74%

Виктор Медведчук - доверяют 19%, не доверяют 66% (12% его не знают)

Вадим Рабинович - доверяют 16%, не ловеряют 62% (19% его не знают)

Денис Шмыгаль - доверяют 16%, не доверяют 54% (25% его не знают)

Таким образом, лучший баланс доверия/недоверия у президента Зеленского (-15%) и председателя парламента Разумкова (-13%). За ними следует Кличко (-28%), Бойко (-31%), Гройсман (-32%), Шмыгаль (-38%).

Наихудшие показатели у Рабиновича (-46%), Медведчука (-47%), Тимошенко (-48%) и Порошенко (-51%).

Ранее "Страна" писала о том, что суд обязал ГБР открыть дело в отношении Зеленского из-за гибели морпеха под Зайцево.

Также мы сообщали, что Зеленский подписал закон об ускоренном доступе к вакцине от коронавируса