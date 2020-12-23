В последние годы жизни мэра Харькова Геннадия Кернеса, похороны которого проходят сегодня, 23 декабря, министр внутренних дел Арсен Аваков перестал следить за уголовными делами против него.

Об этом в интервью "Стране" рассказал близкий друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс.

Он подтвердил, что у Кернеса были плохие отношения с Аваковым, однако тот потерял интерес к уголовным делам против мэра Харькова, увидев его после пережитого покушения.

"Он (Арсен Аваков - Ред.) мне сказал, что несколько лет назад увидел Кернеса и понял, что худшее наказание из возможных он уже получил", - сказал Павел Фукс.

Впрочем, дела в момент смерти Геннадия Кернеса уголовные дела против него не были закрыты.

"Но Арсен Борисович прекратил проявлять интерес к этим делам, после того, как увидел его воочию", - сообщил друг Кернеса.

Что касается публичных обвинений Авакова со стороны Кернеса в организации покушения против него в 2014 году, на самом деле мэр Харькова в эту версию не верил и готовился к интервью с соответствующими заявлениями.

"Это он (Геннадий Кернес - Ред.) выстраивал себе защиту. Медийную. Где покушение, а где Аваков? Это другой масштаб... Он выводов никаких не делал. Надо знать Кернеса. Он когда хочет, говорит, а когда не хочет - молчит, щурится, кривляется, изображает мимикой лица. Я просто за 33 года научился его понимать. Он считал, что это русские его заказали. Когда в него выстрелили, я взял одного парня - бывшего спецназовца, он посмотрел на отчет полиции и сказал, что так стрелять учат в учебниках ГРУ", - рассказал Фукс.

Полное интервью Павла Фукса о жизни и смерти его близкого друга Геннадия Кернеса читайте здесь.

Напомним, Геннадий Кернес в начале осени заразился коронавирусом, в середине сентября его доставили в немецкую клинику "Шарите". Там он провел три месяца, после чего его состояние ухудшилось, и 17 декабря стало известно, что он умер.

"Страна" подробно рассказывала о том, что мы будем помнить о Геннадии Кернесе, который был мэром Харькова с 2010 по 2020 год, пережив покушение в 2014 году.

Также мы следим режиме онлайн за тем, как в Харькове Геннадия Кернеса 23 декабря провожают в последний путь.