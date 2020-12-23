В Верховной Раде зарегистрирован очередной законопроект под № 4534, которым предлагается практически полностью запретить банерную рекламу вдоль автомобильных дорог Украины.

Среди самых видных авторов нового законопроекта Руслан Стефанчук (представитель президента в Раде и первый вице-спикер - Ред.) и нардеп "Слуги народа" Александр Ткаченко (кроме них под новым законопроектом подписались еще 39 нардепов - Ред).

Об этом идет речь на официальном сайте Рады.

Новый законопроект предлагает установить запрет на размещение средств наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах в таких локациях:



- на пешеходных дорожках и аллеях;



- на велосипедных дорожках;



- в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее чем 10 м от края такой полосы;



- в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 м от края такой полосы;



- над проезжей частью автомобильных дорог;



- на расстоянии менее 50 м от места пересечения дороги с железнодорожными путями.



Нарушителей ждет штраф в размере 850 грн для рядовых граждан и 1 360 грн - для должностных лиц.

Нарушения, повлекшие за собой создание аварийной обстановки или повреждение транспортных средств, грузов, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества, планируют наказывать штрафом (1 700 грн - для рядовых граждан и 2 550 грн - для должностных лиц) или арестом на срок от 5 до 10 суток.

Документ также предлагает ввести норму о том, что средства наружной рекламы должны размещаться не менее чем за 200 м от полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и не менее чем за 1 км друг от друга, а в населенных пунктах – не менее чем за 50 м от проезжей части улиц и дорог и не менее чем за 500 м друг от друга.

Ранее "Страна" в материале "Будут писать всех и хранить информацию о людях" выяснила, как Рада узаконила тотальную цифровую слежку за украинцами.

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