В популярном обновлении мессенджера Telegram появились групповые голосовые чаты. Их можно запустить параллельно с обычной перепиской, где текст и голос будут дополнять друг друга. Присоединиться к таким чатам могут тысячи участников.

Такую информацию публикует Телеграм-блог в среду, 23 декабря.

Запустить голосовой чат может администратор из профиля группы - для этого надо выбрать раздел "Ещё" и "Голосовой чат". В отличии от обычных звонков, договариваться о времени не нужно, голосовой чат открыт всегда.

В группе всегда видно, кто из участников сейчас говорит. Все пользователи могут в любой момент присоединиться и послушать. При этом после подключения к голосовому чату можно продолжать читать и отправлять сообщения в любые беседы. Кнопки для управления микрофоном останутся на экране.

Пользователям Android доступен режим отображения поверх других приложений. В этом режиме можно управлять микрофоном и видеть, кто говорит в чате, даже если приложение Telegram свернуто.

Напомним, сегодня Павел Дуров рассказал о развитии мессенджера Telegram. Он анонсировал глобальные изменения в работе этого мессенджера уже в следующем году.

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