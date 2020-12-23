Если бы в ближайшее воскресенье в Украине проходили выборы в Верховную Раду, то в парламент прошли бу всего четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Такие данные опроса украинцев опубликованы на сайте Соцгруппы "Рейтинг".

Социологи опросили 2000 респондентов в период 16-20 декабря 2020. Результаты исследования выглядят следующим образом.

Преодолели 5-процентный барьер и проходят в Верховную Раду:

Партия "Слуга народа" - 21,1%

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,3%

Партия "Европейская солидарность" - 15,2%"

Партия "Батькивщина" - 10,9%

Набрали менее 5 % и не проходят в Верховную Раду:

Радикальная Партия Олега Ляшко - 4,8%

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%

Партия "За будущее" - 4,3%

Партия "Сила и честь" - 3,8%

Партия "Голос" - 3,5%

Партия Шария - 3,4%

ВО "Свобода" - 3,4%

Партия УДАР Виталия Кличко - 3,3%

Рейтинг других политических сил - менее 2%.

На графике динамики рейтинга партий видно, что за последний месяц "Слуга народа" потеряла 4,8%.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян вступил в партию Порошенко.

Также мы сообщали, что в "Слуге народа" дали понять, что уступок ФОПам больше не будет.