Сегодня, 23 декабря, в Харькове в последний путь провожают умершего мэра города Геннадия Кернеса. "Страна" ведет онлайн-хронику церемонии прощания и похорон. Смотреть ее можно по этой ссылке.

В Благовещенский собор и в оперу на отпевание и гражданскую панихиду пришли сотни людей, но нашлись горожане, которые очень креативно подошли к идее увековечивания памяти покойного.

Так харьковчанин Евгений Ивашко наколол у себя на лбу татуировку - "Кернес жив". Сам процесс который занял около 40 минут, он выложил в Тik Tok.

В соцсети это вызвало бурную реакцию реакцию. Пользователи посчитали, что это неадекватный поступок. В ответ всем недовольным Евгений Ивашко написал, что это его тело, и его дело.

А затем он очень удивился, почему люди так отреагировали: "Я не понимаю, почему столько много хейта".

Напомним, Геннадия Кернеса предадут земле 23 декабря, на городском кладбище №2, неподалеку от могилы убитого на охоте экс-губернатора Харьковской области и народного депутата Евгения Кушнарева.

Геннадий Кернес скончался еще 17 декабря в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили после осложнений, вызванных Covid-19. Однако лечение не принесло успеха - в итоге у мэра отказали почки и он умер.

В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур - 17, 18, 19 декабря. Но затем один день траура перенесли на день похорон.

Геннадий Кернес был мэром Харькова 10 лет с 2010 по 2020 год.

"Страна" в материале "На Терехове завязан костяк" выяснила, как будут управлять Харьковом после смерти Кернеса и кто пойдет на выборы мэра.