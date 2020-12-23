Мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого сегодня, 23 декабря, хоронят в Харькове, коронавирусом заразила его домработница.

Об этом в интервью "Стране" рассказал близкий друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс.

"Говорят, что домработница (заразила Кернеса - Ред.). Ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски", - сказал Павел Фукс.

По словам бизнесмена, Кернес ходил без маски и не соблюдал все меры осторожности, так как для него было важно показать, что он не боится пандемии.

"Для него было важно показать, что он не боится пандемии. Чтоб не останавливать жизнедеятельность города. Он боролся за то, чтобы работало метро, бизнес, чтобы город не останавливался. Когда открывали фонтан на День города, я такого количества людей никогда не видел. Все фотографировались, прижимались, обнимались. Из-за этого он пострадал, плюс, эта женщина, которая его одевала",- заявил Фукс.

При этом о состоянии женщины, которая, вероятно, заразила Кернеса, ничего не известно.

Полное интервью Павла Фукса "Стране", в котором он рассказывает о жизни и смерти Кернеса, читайте здесь.

Напомним, Геннадий Кернес был мэром Харькова с 2010 по 2020 год. Он умер 17 декабря в возрасте 61 года после длительного лечения в немецкой клинике "Шарите". Коронавирус у Кернеса выявили в сентябре.

"Страна" разбиралась, кто будет управлять Харьковом после смерти градоначальника и как скоро в городе могут объявить выборы мэра.

А среда, 23 декабря, в Харькове - траурный день. В городе проходит церемония прощания с Кернесом. "Страна" в режиме онлайн следит за тем, как его провожают в последний путь.