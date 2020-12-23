Ряд российских артистов и спортсменов могут пополнить ряды депутатов Госдумы РФ. Кандидатами могут быть выдвинуты легендарная певица Алла Пугачев, футболист Игорь Акинфеев, шоумен Павел Воля, певица Валерия, актер Иван Охлобыстин, сыровар Олег Сирота и бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. Этот список может быть шире и окончательный его вариант будет сформирован в конце января - начале февраля.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к одной из парламентских партий.

При этом продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что его супруга Валерия не получала никаких предложений о том, чтобы стать кандидатом на пост депутата в Госдуму, обсуждать этот вопрос они также не планируют.

Напомним, выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Госдума России одобрила пожизненные гарантии безопасности Путину и его семье.

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