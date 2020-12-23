Депутат фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая, которая около двух недель заразился коронавирусом, выздоровела от Covid-19. Народная избранница утверждает, что подхватила вирус в маршрукте, когда на ней была маска. Также она дала несколько советов, как, по ее мнению, легче перенести Covid.

Соответствующий пост Богуцкая опубликовала в Facebook.

Богуцкая, которая выступала против ношения масок, рассказала, что она заразилась, "в тот очень редкий случай", когда она была в ней. Это было в маршрутке, когда нардеп, по ее словам, ехала на работу в Верховную Раду.

"О масках: я продолжаю утверждать, что маски в эпидемиологической цепочке - это пустой отвлекающий маневр. И мой случай тому подтверждение. Маски совершенно бессмысленны, особенно в тех местах скопления людей, которые плохо проветриваются или вовсе закупорены. Вы, несмотря на наличие тряпочки на своем лице, вдыхаете и выдыхаете воздух. Он проникает через любые отверстия - и те, что в самой маске, и те, что между маской и вашим лицом", - написала Богуцкая.

По ее словам, она часто наблюдала за народными депутатами, переболевшими Covid-19, и из 425 нардепов переболело уже больше половины.

"Из тех, кто переболел, больше половины тех, кто самозабвенно выполнял все инструкции нашего МОЗ. В моей семье через несколько дней после меня заболел сын. Дочь и муж здоровы", - заявила нардеп.

Также Елизавета Богуцкая рассказала, как у нее протекала болезнь.

"Первые 4 дня у меня была температура 38,5. Общее недомогание. Из странного: при наличии температуры я ее не ощущала совсем. Не было ни жара, ни озноба. Просто градусник показывал температуру. В первый день был сухой кашель и текло из носа. Со второго дня - насморк и влажный, плохо отхаркиваемый кашель. Два месяца назад у меня была аденовирусная ОРВИ, я перенесла ее намного тяжелее", - написала депутат.

По ее словам, в первые дни она мучилась от сильной диареи, как будто она отравилась несвежими продуктами.

"Где-то на 4-й день перестала чувствовать вкус и запах. Собственно, я при температуре во время простуды никогда не чувствую вкус и запах, но в этот раз по-другому. Чувствуется соленое, горькое, сладкое. Чувствуется, что ешь салат, но если закрыть глаза, то понимаешь, что это помидор, а не огурец или перец только по плотности продукта, а не по вкусу. Причем, если салат постоит в ткплом помещении, то не понимаешь, он уже пропал, или еще ничего. Можно рассчитывать только на то, что через пару часов после еды поймешь все о свежести продукта по болям в животе и поносу", - рассказала Богуцкая.

По ее словам, к десятому дню заболевания запахи стали возвращаться, некоторые очень насыщенно.

"Вот теперь - самый неожиданный симптом: меня просто отворотило от интернета. И от всякого рода новостей. Пару раз, переключая каналы телека, я попадала на антиковидную рекламу (маски, вакцины, сколько умерло и и.д.) и чувствовала, как у меня нарастает агрессия. Я бы посадила в тюрьму всех, кто генерирует панические атаки, ведь это- главная причина тяжелого течения болезни", - считает нардеп.

Чтобы легче перенести болезнь, депутат рекомендовала вспомнить, что все люди смертны и умирают не только от Covid.

"Вирус сильно вас не пробьет, если ваш иммунитет силен и организм сопротивляется. Поэтому ни в коем случае не сбивайте температуру до 39. Дайте организму возможность бороться. Температура - это его оружие. Сбивая ее, вы даете возможность вирусу чувствовать себя превосходно. Пейте много щелочной жидкости: соки, кола, морсы, чаи. Много, даже через "не хочу". Проветривайте помещение, где лежите. Вирусу комфортно в замкнутом пространстве. Не доставляйте ему такое удовольствие. Проветривайте часто. Двигайтесь, не смотря на слабость... Ешьте много фруктов. Если нет аппетита, не насилуйте себя едой. Пейте соки", - рекомендовала Богуцкая.

Также депутат рекомендует пить из препаратов витамины и иммуностимуляторы, но только после совета с врачом, и при отсутствии аутоиммунных заболеваний. И ни в коем случае не начинать с антибиотиков.

"И мой вам самый главный совет: не читайте советских газет перед едой! Выключайте все новости про ковид. Особенно про смертность, реанимацию, новые страшные штаммы и т.д. Не примеряйте на себя гроб. Короновирус Covid-19 - не последний страшный вирус в истории человечества. И еще: не смертельных вирусов не бывает. Каждый может стать фатальным, если вы плюете на свой иммунитет", - написала Елизавета Богуцкая.

Напомним, ранее "слуга народа" Богуцкая посоветовала предохраниться от коронавируса сексом, баней и спиртным.

Также мы писали о том, что "слуга народа" Богуцкая посоветовала заболевшему Covid-19 Зеленскому не слушать Степанова и Ляшко.