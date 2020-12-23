Во Франции сегодня утром 23 декабря произошла жуткая трагедия. Здесь, в небольшой деревушке департамента Пюи-де-Дом один из местных жителей расстрелял трех жандармов, которые прибыли по вызову о домашнем насилии. Еще один жандарм был ранен.

После этого убийца пустился в бега, и на его поиски были брошены 300 жандармов. В итоге его нашли мертвым. На место срочно выехал глава МВД страны Жеральд Дерманен.

"Подозреваемый найден мертвым. Я отправляюсь на место происшествия", - написал французский министр в соцсети.

Напомним, что группа жандармов прибыла к частному дому после получения вызова о домашнем насилии. Позвонившая в полицию женщина скрывалась от своего разъяренного мужа на крыше дома. Жандармы попытались ее спасти, но стрелок открыл по ним огонь. Три человека погибли на месте. Затем убийца поджег дом, снова обстрелял жандармов и сбежал.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции неизвестный с ножом набросился на людей.