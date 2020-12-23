Российский программист, создатель социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров рассказал о развитии мессенджера Telegram, основателем которой о также является. Он анонсировал изменения в работе этого мессенджера уже в следующем году.

Дуров намерен ввести платные сервисы, кроме того, он запустит свою платформу для размещения рекламы в Телеграме, а также даст возможность телеграм-каналам зарабатывать через эту платформу

Об этом он написал в своем Телеграмм-аккаунте в среду, 23 декабря.

Он рассказал, что Telegram приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей и на протяжении большей много времени он оплачивал счета компании из личных сбережений. Однако при текущих темпах роста мессенджера нужны соответствующие расходы.

Он пояснил, как будет развиваться Телеграм дальше в нескольких пунктах.

"1. Мы не собираемся продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp. Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. Печальные примеры наших предшественников показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации.

2. Telegram просуществует еще долго. Мы начали разрабатывать Telegram более 8 лет назад – первоначально как продукт для своего личного использования. С тех пор мы прошли большой путь. Telegram раздвинул границы возможного в целом ряде аспектов коммуникации – в шифровании, функциональности, простоте, дизайне, скорости. Но это только начало. Мы можем – и должны – принести миру гораздо больше.

3. Чтобы выполнить пункты 1 и 2, со следующего года Telegram начнет монетизироваться. При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво – большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения.

4. Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоёмкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно.

5. Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Считаем, что реклама в личных и групповых чатах неприемлема. Общение между людьми не должно прерываться на рекламу.

6. Помимо обмена сообщениями, в Telegram есть социально-сетевая составляющая. Массовые публичные каналы Telegram, построенные по принципу вещания “один ко многим”, могут достигать миллионов подписчиков и имеют мало общего с традиционным обменом сообщениями. Во многих странах владельцы таких каналов зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, иногда через сторонние рекламные платформы. Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик.

7. Монетизация Telegram должна приносить пользу не только нам, но и всему сообществу. Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или, если – вдобавок к текущим бесплатным стикерам – появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счёт повышения качества сервиса", - говорится в сообщении Дурова.

Новости об изменениях в работе популярного мессенджера прокомментировал телеграм-канал "Политика страны".

"Основатель Телеграм Павел Дуров анонсировал революционные изменения в работе этого мессенджера в следующем году.

Так, он намерен ввести платные сервисы (судя из контекста сообщения они будут предназначены для телеграмм-каналах).

Кроме того, он запустит свою

платформу для размещения рекламы в Телеграме, а также даст возможность телеграмм-каналам зарабатывать через эту платформу.

То есть Телеграм становится третьей средой после интернет-сайтов и ютюба, где издатели смогут легально, а не через размещения "джинсы", зарабатывать на рекламе.

При этом, возможно, за какие-то сервисы телеграмм-каналам придётся платить. Но тут пока мало конкретики. Стоит подождать более детальных пояснений", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Telegram появились комментарии к публикациям на каналах, где ранее можно было только читать публикации автора.

Также рассказывали, что Telegram зарегистрировал домен, на котором может заработать агрегатор новостей. Над его запуском в компании задумались еще летом 2019 года.