Вчера известный проект Bellingcat анонсировал расследование по истории с "вагнеровцами" в Беларуси.

Точнее о том, как украинские спецслужбы пытались выманить их в Киев, но кто-то на самом верху эту комбинацию сорвал.

Отметим, что такая постановка проблемы - это лишь одна из версий случившегося. В данном случае - авторства сторонников Порошенко, которые обвиняют в срыве операции главу Офиса президента Андрея Ермака. Они уже развернули по этому поводу целую политическую кампанию о его якобы госизмене.

При этом Bellingcat, как считается, имеет связи с британскими и американскими спецслужбами.

"Страна" разбиралась, почему столь специфическая структура заинтересовалась версией об "измене" ближайшего соратника Зеленского.

Вагнеровцы и Лукашенко

Для начала напомним фабулу истории с россиянами в Минске - и причем тут вообще Украина.

В конце июля КГБ Беларуси задержало три десятка граждан России, которые поселились в доме отдыха под Минском. Это произошло накануне президентских выборов, и у Лукашенко заявили, что группа россиян должна была их дестабилизировать. Чтобы помочь свергнуть Бацьку.

То есть прозвучал откровенно враждебный выпад Александра Григорьевича в адрес Москвы. Дальше глава Беларуси начал эту тему активно раскручивать. И вести дело к тому, что Кремль хочет убрать его силовым путем. Лукашенко даже объявил военные учения на границе с Россией.

Никогда еще отношения союзных стран так низко не опускались. И на этом этапе к истории подключилась Украина. Киев заявил, что среди задержанных россиян почти все воевали на Донбассе за сепаратистов.

И действительно - многие фамилии из списка арестованных уже давно были на "Миротворце". МИД Украины начал готовить документы на экстрадицию. А Минск такой возможности не отвергал и вел консультации с украинским послом. Создавалось впечатление украино-белорусского консенсуса на этой почве.

Россия же каких-то определенных комментариев не давала. Заявляя только, что выдача ее граждан Украине недопустима.

Ситуация начала меняться в преддверии президентских выборов. Лукашенко 6 августа впервые рассказал, что информация о заброске российской группы поступила от Украины. Да и в целом он сбавил негативную риторику в адрес Кремля.

А на следующий день российские СМИ опубликовали статьи, что выманивали "вагнеровцев" из России украинские спецслужбы - пообещав наемникам работу в Венесуэле и Сирии. Позже эту информацию подтвердят и в Киеве, и в Минске. А в России она станет официальной. По версии россиян, это была совместная операция украинских и западных спецслужб, в которую втянули и Лукашенко - чтоб окончательно испортить отношения между РФ и Минском накануне выборов. И чтоб Путин Бацьке потом не помог.

Отметим, что этот сценарий был бы реальным, если б Лукашенко выдал вагнеровцев Украине. Но он этого не сделал, а после выборов, когда Путин уже оказал ему поддержку, вопрос был вообще снят.

Уже 14 августа Беларусь вернула России всех задержанных военных. Что вызвало открытое возмущение Украины в лице МИД и Офиса президента. Там обвинили Лукашенко едва ли не в предательстве. То есть, видимо, и правда рассчитывали, что россиян отдадут в руки СБУ.

С тех пор Киев стал открыто враждовать с Лукашенко и осуждать подавление протестов, которые развернулись в стране после выборов.

Что все же произошло в Минске?

О том, что произошло на самом деле, бытует две версии.

Первая - "вагнеровцев" действительно выманила в Минск Украина и западные спецслужбы, чтобы вбить клин между Россией и Беларусью накануне судьбоносных выборов президента.

Лукашенко же согласился участвовать в этой операции, чтобы показать Западу, что на самом деле он антироссийский президент. И таким образом избежать жесткой реакции США и ЕС на разгон Беломайдана. Но этот план не сработал. В первые же дни Запад открыто поддержал протесты.

Тогда Лукашенко резко развернул свою политику и с извинениями вернул военных Москве.

Именно эта версия наиболее популярна в России.

Вторая версия имеет украинское происхождение. Ее начали раскручивать сразу после выдачи "вагнеровцев" назад в РФ. И уже после того, как об украинском следе заявили россияне.

Сначала ряд телеграм-каналов и журналистов, а потом и политиков из лагеря Порошенко и "партии войны" заявили, что СБУ и военная разведка планировали выманить наемников прямо в Киев. А Минск был только транзитной точкой.

Это должно было произойти следующим образом: после приезда в Минск россиян отвезли бы в аэропорт и посадили на рейс в Стамбул. Но над Украиной самолет бы совершил вынужденную посадку, после чего наемников захватила бы СБУ (якобы об этом было договорено с турками).

Но кто-то из Офиса президента позвонил в Минск и слил детали операции.

Обвинения шли главным образом в адрес Андрея Ермака, который якобы уговорил Зеленского отложить захват, чтобы не срывать установление перемирия 27 июля. Из-за чего сорвался вылет "вагнеровцев" из Минска в Киев. И в ожидании нового рейса их поселили в санаторий, где и произошло задержание.

История быстро конвертировалась в политическую атаку на Ермака и Зеленского, которую возглавила "Европейская солидарность".

При этом никаких объективных подтверждений этой версии не было. Она базировалась на ранее публиковавшихся российских документах (билетах, электронной переписке и так далее), которые доказывали только участие СБУ в процессе вербовки.

Но никаких доказательств тому, что было намерение захватить "вагнеровцев" на территории Украины, не предъявлено. Более того, есть доказательства обратного.

Во-первых, еще до захвата россиян в Минске Лукашенко говорил, что ждет попыток иностранных ЧВК его свергнуть. То есть уже тогда Бацька видимо имел информацию из Украины о готовящейся заброске "вагнеровцев". То есть он изначально был полностью в курсе операции.

Во-вторых, судя по российским документам, которые никто не опроверг, билеты на Стамбул были аннулированы еще до того, как наемники приехали в Минск. Что также не бьется с версией о "киевском захвате".

В-третьих, реакция украинских властей на задержание в Минске была показательной - почти немедленно были готовы документы по экстрадиции и выписаны "пидозры". То есть явно готовились к дипломатическому процессу выдачи, а не похищению.

То есть пока более реалистичной выглядит схема, по которой СБУ и, вероятно, союзные ей спецслужбы Запада пытались убить сразу двух зайцев: 1) отключить Беларусь от российской поддержки в критический момент 2) получить "вагнеровцев" от Лукашенко официально - в благодарность за предупреждение о них. Также есть информация, что изначально операция действительно планировалась с посадкой самолета в Киеве. Но затем ее переиграли, чтоб подключить еще и белорусскую тему.

Что, кстати, подтверждает и раздражение Офиса президента, когда наемников вернули в Россию - у Зеленского явно обиделись на нарушение договоренностей.

Отметим, что официально Украина вообще отрицает свое участие в этой истории называет все разговоры об этом информационной кампанией из России.

Хотя, судя по украинским участникам кампании (Порошенко и прозападные силы) ее заказчик вряд ли находится в Москве.

Что заявили в Bellingcat. И кто это вообще такие

Отметим, что с тех прошло довольно много времени. И политическая атака на Ермака и Зеленского по поводу "вагнеровцев" уже утихла.

Но буквально вчера стало понятно, что тему будут реанимировать. Причем уже на международном уровне.

Участник группы расследователей проекта Bellingcat Христо Грозев рассказал, что работает над фильмом о провале операции по захвату россиян. Причем, судя по его цитате, журналист придерживается до мельчайших деталей версии украинской "партии войны".

"Украинская военная разведка вместе с СБУ придумали план, как обмануть, разыграть ГРУ, ФСБ и вагнеровцев (...) Это все было придумано гениально. И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было никогда и что это выдумка российских спецслужб. Такой хороший проект, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов, а государство отказывается от этого выигрыша. Я такого никогда не видел...

Если было бы предательство, то это было бы очень-очень засекреченным звонком или намеком даже, которые нашими средствами не обнаружить. Самое простое объяснение - это был испуг, это было решение не создавать такую конфронтацию с Россией. Предательство или политический страх - я не уверен, но если даже политическая трусость, то и это очень плохо", - заявил Грозев журналистке Алесе Бацман.

Напомним, кто такие Bellingcat. Это средство массовой информации, основанное британским блогером Элиотом Хиггинсом, который стал известен благодаря аналитике конфликта в Сирии.

Примечательно, что до этого Хиггинса никто как военного эксперта не знал, он был безработным, который в 2012 году, не зная даже арабского языка, внезапно стал автором нашумевшего блога о Сирии. Где публиковал данные о поставках вооружений армии Башара Асада и применении запрещенного оружия.

Позже Хиггинс признавался, что ничего до тех пор в оружии не понимал и по образованию был финансистом. Однако блоги Хиггинса стали часто раскручиваться в британской прессе как доказательство преступлений правительства Сирии.

В связи с чем блог Хиггинса многие сочли информационным каналом британских спецслужб: уж слишком много специфических данных публиковал один человек, который не является экспертом в этой области.

Ровно за два дня до крушения малазийского "Боинга" на Донбассе - показательное совпадение - появляется новое издание Хиггинса Bellingcat ("звонящий кот"). Оно выходит на английском и, что также показательно, на русском языке.

Сбитый "Боинг" и стал первым кейсом, который расследовали британские журналисты. Они первыми сообщили, что "Бук", сбивший самолет, может принадлежать российским ПВО из Курской области. Позже именно эта версия легла в основу международного расследования группы JIT. В России ее опровергают.

Метод анализа Bellingcat, как утверждают его создатели - в просмотре десятков и сотен видео по теме и установлении их геолокации. После чего данные сопоставляются и делаются выводы. Заявляется, что работа ведется лишь по открытым источникам.

То есть Bellingcat, по ее же утверждению, лишь по открытым данным раскрывает самые резонансные преступления - вроде отравления Скрипалей или Навального ядом "Новичок". Во что многие не верят и считают публикуемую группой информацию легализацией разработок британских и американских спецслужб.

В связи с чем внимание "звонящих котов" к истории с "вагнеровцами" приобретает особенный окрас.

Почему британцы занялись "Вагнером" и Ермаком?

То, что коллективному Западу не слишком нравится глава Офиса президента Андрей Ермак - это не новость.

Именно с его подачи Зеленский уволил "правительство соросят" во главе с Гончаруком. А также лояльного посольству США генпрокурора Рябошапку. Также Ермак в прошлом году плотно контактировал с главным переговорщиком от Кремля по Донбассу Дмитрием Козаком.

И хотя в последнее время россияне демонстрирует подчеркнуто негативное отношение к Ермаку, намекая, что он не выполнил своих обязательств, сам факт того, что такие обязательства имели место вызывает у Запада большие подозрения относительно личности главы ОП.

При этом считать Ермака каким-то самостоятельным политическим игроком не приходится - его главная "вина" в том, что он человек Зеленского, а не прозападных групп влияния.

Таким образом атака на Ермака выглядит давлением на президента, у которого с международными структурами в последнее время ряд расхождений.

Зеленский и его команда, несмотря на всю риторику, на деле спускает на тормоза многие пожелания Запада. Связано это с влиянием на президента крупного украинского бизнеса, который хочет уменьшить (или, как минимум, не дать увеличить) степень внешнего управления Украиной со стороны США и международных финансовых структур.

Причем во-многом это влияние идет через Ермака (а также через первого помощника президента Сергея Шефира).

Типичный пример - история с отменой Конституционным судом уголовной ответственности за недостоверное декларирование - это был важный рычаг влияния Запада на украинских чиновников и политиков через подконтрольные антикоррупционные органы.

На словах Зеленский возмущался решению КСУ, однако по итогу парламент восстановил ответственность, но в сильно урезанном варианте. Это не понравилось западным структурам и президент закон не подписал, намекая, что может его ветировать. Но до сих вето не наложено, что переносит решение вопроса на следующий год. И по факту сейчас никакая ответственность за декларирование не действует.

На Западе уже по этому поводу появляются публикации об "опасной игре" Зеленского. А МВФ затягивает с решением по возобновлению кредитования. Чтобы растопить этот лед, Зе на днях дал интервью The New York Times, где выразил лояльность американцам.

Но, похоже, развязка наступит уже после инаугурации Байдена и того, как его команда начнет заниматься украинским направлением вплотную. Причем, здесь для Зе кроются и возможности: он явно рассчитывает на встречу с президентом США и решение многих вопросов лично с ним (как это делал в свое время Порошенко, когда Байден был вице-президентом).

Однако эти надежды может поломать расследование Bellingcat. Если британцы сумеют выставить Ермака и Офис президента "гнездом предателей", это ослабит переговорную позицию Зеленского в глазах новой администрации США. Что объективно выгодно и Порошенко, и "соросятам". У последних же большой зуб на Зеленского еще со времен снятия Гончарука.

Также это может стать поводом для нового давления на Зеленского с целью заставить его уволить Ермака.

Поэтому для Ермака, да и для всей команды президента, сейчас вопрос как действовать в этой ситуации - пытаться еще больше "понравиться" Западу в надежде, что тот не будет применять жесткие меры. Либо постараться снизить зависимость от "внешних управителей", чтоб на политическую судьбу руководства Украины меньше влияли съемки фильмов в Британии.