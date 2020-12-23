В ночь с 22 на 23 декабря во Франции мужчина расстрелял троих жандармов, которые прибыли на вызов о семейном насилии. Еще один правоохранитель был ранен. Преступник находится в бегах.

Об этом сообщает BFM TV.

Инцидент случился около полуночи. Жандармы прибыли на вызов от жительницы небольшой деревушки недалеко от Сен-Жюста в Пюи-де-Дом. Она пожаловалась на насилие со стороны 48-летнего мужчины. Когда правоохранители прибыли на место, оказалось, что женщина скрывается от мужа на крыше дома. Они попытались ее спасти, но мужчина открыл огонь. Потом он поджег дом и снова выстрелил в жандармов.

В результате погибли трое правоохранителей, еще один был ранен. Женщину удалось спасти, мужчина скрылся. Сейчас продолжается операция по его поимке.

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