Трубоукладочная баржа "Фортуна", у которой недавно сменился владелец, может начать укладку газопровода "Северного потока 2" в датской исключительной экономической зоне с 15 января 2021 года.

Об этом со ссылкой на Датское агентство по мореплаванию и проектную компанию Nord Stream 2 AG сообщает "Инфтерфакс-Украина".

Речь идет об укладке двух ниток газопровода от точки напротив южной оконечности острова Борнхольм до границы датских и германских исключительных экономических зон.

Кроме "Фортуны" в работах будут задействованы строительные суда "Балтийский исследователь" и "Мурман", а также другие суда снабжения.

При работе трубоукладчика Fortuna вокруг него создается временная запретная зона радиусом 1,5 мили (2,8 км), а при работе судов "Балтийский исследователь" и "Мурман" - 500 м - при подаче ими сигнала "ограниченная маневренность".

В этой зоне будет запрещено несанкционированное судоходство, погружение, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне.

Две недели назад трубоукладчик "Фортуна" приступил к достройке 2,6-километрового отрезка магистрали в исключительной экономической зоне Германии.

В настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

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