Заместитель госсекретаря США Кит Крач сообщил, что украинское Министерство иностранных дел планирует демонтировать все оборудование китайской компании Huawei, установленное в ведомственных зданиях.

Об этом со ссылкой на Крача пишет "Укринформ".

"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei из своих зданий, этому примеру последуют и несколько других правительственных учреждений", - заявил Крач по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Также Кит Крач напомнил, что недавно украинская власть отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания "умного города", отдав предпочтение американской Cisco.

По его словам, Украина также выразила заинтересованность в инициативе "Чистая сеть", участники которой для информационной безопасности отказываются от использования услуг китайских телекоммуникационных компаний в развитии сетей 5G.

Напомним, летом 2020 года в США Huawei и ZTE признали угрозой национальной безопасности. Это пояснялось тем, что поскольку китайские компании подчиняются китайскому законодательству, американская сторона не исключает, что они могут быть обязаны сотрудничать с разведывательными службами своей страны.

Также мы писали о том, что в 2019 году китайской Huawei оценили ущерб от санкций США в $30 млрд.