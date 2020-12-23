Власти Франции в среду, 23 декабря, откроют границы для пассажиров из Великобритании, въезд которым был запрещен из-за нового штамма коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Во вторник вечером была достигнута договоренность с Парижем, позволяющая французам и другим жителям ЕС вернуться домой при условии, что у них будет отрицательный результат теста на Covid-19, полученный не позже чем 72 часов назад.

Великобритания заявила, что начнет делать тесты в среду, но предупредила, что для этого потребуется время, ориентировочно 2-3 дня.

Кроме того, в Великобритании водителей грузовых машин попросили не посещать регион Кент, где наиболее интенсивно используются железнодорожные и паромные переправы.

Ранее Европейская комиссия рекомендовала отказаться от несущественных поездок в Великобританию и обратно, а тем, кто возвращается из этой страны домой - проходить тест на коронавирус или отправляться в карантин на 10 дней. Однако пограничный контроль регулируется национальной политикой, поэтому в каждой стране ЕС могут быть свои правила.

Напомним, Украина не станет останавливать авиасообщение с Великобританией из-за мутировавшего коронавируса.

Также мы писали о том, что Евротоннель под Ла-Маншем закрывают из-за нового штамма коронавируса в Великобритании.