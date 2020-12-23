По состоянию на утро среды, 23 декабря, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 10 316 человек.

После двухдневного падения уже третий день подряд идет рост числа инфицированных. Напомним, что вчера, 22 декабря, в стране было зафиксировано 8 513 новых случаев заражений.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 989 642 человека. Выздоровело за последние сутки 15 372 пациента (всего с начала пандемии - 615 660 человек - Ред.).

Госпитализированы за сутки 2 979 человек. Среди новых зараженных 537 детей и 422 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 381 человек), Киевской области (809), Запорожской области (887), Харьковской области (591) и Одесской области (792).

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