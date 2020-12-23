В эти минуты в Харькове проходит церемония отпевания покойного мэра города Геннадия Кернеса. Однако на прощание с ним не приедут первые лица государства, военные также отказались от участия в траурной церемонии, несмотря на то, что вчера как раз и репетировали ее.

Об этом сообщили в Харьковском национальном университете Воздушных сил им. Ивна Кожедуба.

"22.12.2020 года возле Харьковского национального театра оперы и балета состоялась репетиция церемонии прощания с городским головой Геннадием Кернесом, к которой привлекли военнослужащих Харьковского гарнизона.

Согласно положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Украины, а именно раздела 82 "Отдание воинских почестей при погребении", почетный эскорт отправляется в случае захоронения лиц, в официальных церемониях которых принимают участие Президент Украины, Председатель Верховной Рады Украины и Премьер министр Украины.

По предварительной информации, на церемонии прощания и похоронах предполагалось пребывания первых лиц государства, поэтому руководствуясь положением Устава, начальник Харьковского гарнизона издал приказ о привлечении к церемонии около пятидесяти военнослужащих.

Позже, когда стало известно, что указанные лица на погребение городского головы не прибудут, приказ начальника Харьковского гарнизона об участии военнослужащих в церемонии было отменено", - заявили военные.

Напомним, Геннадия Кернеса предадут земле 23 декабря, на городском кладбище №2, неподалеку от могилы убитого на охоте экс-губернатора Харьковской области и народного депутата Евгения Кушнарева.

"Страна" освещает церемонию прощания с Геннадием Кернесом в постоянно обновляемой хронике.

Геннадий Кернес скончался 17 декабря в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили после осложнений, вызванных Covid-19. Однако лечение не принесло успеха - в итоге у мэра отказали почки и он умер.

Геннадий Кернес был мэром Харькова 10 лет с 2010 по 2020 год.

"Страна" в материале "На Терехове завязан костяк" выяснила, как будут управлять Харьковом после смерти Кернеса и кто пойдет на выборы мэра.