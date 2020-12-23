Харьковчане с самого утра выстраиваются в очередь у входа в Благовещенский собор. Гроб с телом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса во вторник вечером доставили в собор, где сегодня в среду, 23 декабря, в 07:00 началось его отпевание.

Возле собора устанавили большой экран, на котором будут транслировать отпевание Кернеса. Захоронение Геннадия Кернеса планируется на 2 кладбище в 13:30 23 декабря. Гражданская панихида пройдет в Оперном театре с 9:00 до 13:00.

Люди по одному заходят в храм и приносят бордовые розы. Все подъезды к храму перекрыты. Повсюду патрули полиции. Об этом передают корреспонденты "Страны" с места.

Мы так же публикуем видео из храма.

Видео TriolanLive

В храме собралось около 300 человек, на улице трансляцию смотрят около 50, как передают наши корреспонденты.

Павел Фукс друг покойного, фото Страна

Игорь Терехов и (справа) супруга Кернеса, за Тереховым сын Даня, фото Страна

Это самые близкие люди покойного, фото Страна

Депутат Игорь Арих из команды Кернеса, фото Страна

Напомним, Геннадия Кернеса предадут земле 23 декабря, на городском кладбище №2, неподалеку от могилы убитого на охоте экс-губернатора Харьковской области и народного депутата Евгения Кушнарева.

Геннадий Кернес скончался еще 17 декабря в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили после осложнений, вызванных Covid-19. Однако лечение не принесло успеха - в итоге у мэра отказали почки и он умер.

В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур - 17, 18, 19 декабря. Но затем один день траура перенесли на день похорон.

Геннадий Кернес был мэром Харькова 10 лет с 2010 по 2020 год.

"Страна" в материале "На Терехове завязан костяк" выяснила, как будут управлять Харьковом после смерти Кернеса и кто пойдет на выборы мэра.