Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала оригинальную причину ускоренной мутации коронавируса, новые штаммы которого сейчас выявляют и в Британии и в некоторых других странах.

Применение препаратов, подавляющих вирус и мешающих его размножению, а также лечение пациентов с помощью переливания плазмы крови приводит к ускоренной мутации коронавируса, считает Анча Баранова.

Об этом передает Gazeta cо ссылкой на РИА "Новости".

"Ученые, однако, заметили еще одну важную вещь - признаки того, что данный штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина", - сказала Баранова.

По мнению биолога, это означает, что в каком-то человеке вирус находился долгое время и подвергался эволюции.

По словам Барановой, антивирусная терапия позволяет коронавирусу дольше сохраняться в организме человека.

"Применение такой терапии правильно, но это создает условия, чтобы вирус сидел в организме дольше. Человек легче переносит болезнь, но на то, чтобы организм очистился от вируса, уходит больше времени", - уверяет биолог.

Она также указала, что переливание плазмы крови позволяет коронавирусу эволюционировать быстрее.

"В организме человека, который болеет давно и тяжело, часто существует больше, чем одна разновидность вируса SARS-CoV-2. Плазма уберет те вирусы, которые связываются с антителами, и оставит остальные. Произойдет направленная эволюция вируса", считает Анча Баранова.

Как объяснила Баранова, когда мы лечим вирус, мы способствуем появлению новых, мутировавших вирусов быстрее, чем они генерируются в природе.

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