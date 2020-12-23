Сегодня, 23 декабря, в Харькове похоронят умершего мэра города Геннадия Кернеса. Гроб с его телом во вторник вечером, 22 декабря доставили на катафалке в Благовещенский собор, где и пройдет отпевание.

Об этом передает местный Телеграм-канал "Труха", который и демонстрирует фото из собора. Возле собора устанавливают большой экран, на котором будут транслировать отпевание Кернеса, что бы как можно больше людей смогли посмотреть траурную церемонию.

Гроб буквально укрыт огромным количеством цветов.

Напомним, Геннадия Кернеса предадут земле 23 декабря, на городском кладбище №2, неподалеку от могилы убитого на охоте экс-губернатора Харьковской области и народного депутата Евгения Кушнарева.

Геннадий Кернес скончался еще 17 декабря в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили после осложнений, вызванных Covid-19. Однако лечение не принесло успеха - в итоге у мэра отказали почки и он умер.

В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур - 17, 18, 19 декабря. Но затем один день траура перенесли на день похорон.

Геннадий Кернес был мэром Харькова 10 лет с 2010 по 2020 год.

"Страна" в материале "На Терехове завязан костяк" выяснила, как будут управлять Харьковом после смерти Кернеса и кто пойдет на выборы мэра.