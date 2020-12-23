Геннадия Кернеса 23 декабря похоронят в Харькове. Фото: facebook.com/gennadykernes

Сегодня, 23 декабря, в Харькове похоронят умершего мэра города Геннадия Кернеса. Гроб с его телом во вторник вечером, 22 декабря доставили на катафалке в Благовещенский собор, где и пройдет отпевание.

Об этом передает местный Телеграм-канал "Труха", который и демонстрирует фото из собора. Возле собора устанавливают большой экран, на котором будут транслировать отпевание Кернеса, что бы как можно больше людей смогли посмотреть траурную церемонию.

Гроб с телом Кернеса доставили в Благовещенский собор

Гроб с телом Кернеса

Гроб буквально укрыт огромным количеством цветов.

Напомним, Геннадия Кернеса предадут земле 23 декабря, на городском кладбище №2, неподалеку от могилы убитого на охоте экс-губернатора Харьковской области и народного депутата Евгения Кушнарева.

Геннадий Кернес скончался еще 17 декабря в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили после осложнений, вызванных Covid-19. Однако лечение не принесло успеха - в итоге у мэра отказали почки и он умер.

В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур - 17, 18, 19 декабря. Но затем один день траура перенесли на день похорон.

Геннадий Кернес был мэром Харькова 10 лет с 2010 по 2020 год.

"Страна" в материале "На Терехове завязан костяк" выяснила, как будут управлять Харьковом после смерти Кернеса и кто пойдет на выборы мэра.

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