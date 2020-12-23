Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 23 декабря
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 23 декабря. За последние сутки заболело еще 10 тысяч человек, излечилось 15 тысяч пациентов и скончалось 275.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 103 663 случаев
- Винницкая область - 21 259 случаев
- Волынская область - 31 490 случаев
- Днепропетровская область - 54 625 случаев
- Донецкая область - 33 102 случаев
- Житомирская область - 36 975 случаев
- Закарпатская область - 27 391 случаев
- Запорожская область - 49 341 случаев
- Ивано-Франковская область - 42 300 случаев
- Киевская область - 54 831 случаев
- Кировоградская область - 7 949 случаев
- Луганская область - 9 181 случаев
- Львовская область - 57 906 случаев
- Николаевская область - 27 970 случаев
- Одесская область - 66 295 случаев
- Полтавская область - 32 945 случаев
- Ровенская область - 39 251 случаев
- Сумская область - 38 501 случаев
- Тернопольская область - 32 738 случаев
- Харьковская область - 66 243 случаев
- Херсонская область - 16 162 случаев
- Хмельницкая область - 37 142 случаев
- Черкасская область - 35 938 случаев
- Черновицкая область - 38 721 случаев
- Черниговская область - 27 723 случаев
Напомним, в Великобритании обнаружен еще один новый штамм коронавируса, который был занесен в страну из ЮАР.
Как сообщала "Страна", Минздрав Украины ведет активные переговоры с компаниями-производителями вакцин против Covid-19 относительно ускорения поставок в страну. Ожидается, что необходимые соглашения будут подписаны в ближайшее время.
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