В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 23 декабря. За последние сутки заболело еще 10 тысяч человек, излечилось 15 тысяч пациентов и скончалось 275.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 103 663 случаев

Винницкая область - 21 259 случаев

Волынская область - 31 490 случаев

Днепропетровская область - 54 625 случаев

Донецкая область - 33 102 случаев

Житомирская область - 36 975 случаев

Закарпатская область - 27 391 случаев

Запорожская область - 49 341 случаев

Ивано-Франковская область - 42 300 случаев

Киевская область - 54 831 случаев

Кировоградская область - 7 949 случаев

Луганская область - 9 181 случаев

Львовская область - 57 906 случаев

Николаевская область - 27 970 случаев

Одесская область - 66 295 случаев

Полтавская область - 32 945 случаев

Ровенская область - 39 251 случаев

Сумская область - 38 501 случаев

Тернопольская область - 32 738 случаев

Харьковская область - 66 243 случаев

Херсонская область - 16 162 случаев

Хмельницкая область - 37 142 случаев

Черкасская область - 35 938 случаев

Черновицкая область - 38 721 случаев

Черниговская область - 27 723 случаев

Напомним, в Великобритании обнаружен еще один новый штамм коронавируса, который был занесен в страну из ЮАР.

Как сообщала "Страна", Минздрав Украины ведет активные переговоры с компаниями-производителями вакцин против Covid-19 относительно ускорения поставок в страну. Ожидается, что необходимые соглашения будут подписаны в ближайшее время.