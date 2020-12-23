Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 23 декабря. За последние сутки заболело еще 10 тысяч человек, излечилось 15 тысяч пациентов и скончалось 275.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 103 663 случаев
  • Винницкая область - 21 259 случаев
  • Волынская область - 31 490 случаев
  • Днепропетровская область - 54 625 случаев
  • Донецкая область - 33 102 случаев
  • Житомирская область - 36 975 случаев
  • Закарпатская область - 27 391 случаев
  • Запорожская область - 49 341 случаев
  • Ивано-Франковская область - 42 300 случаев
  • Киевская область - 54 831 случаев
  • Кировоградская область - 7 949 случаев
  • Луганская область - 9 181 случаев
  • Львовская область - 57 906 случаев
  • Николаевская область - 27 970 случаев
  • Одесская область - 66 295 случаев
  • Полтавская область - 32 945 случаев
  • Ровенская область - 39 251 случаев
  • Сумская область - 38 501 случаев
  • Тернопольская область - 32 738 случаев
  • Харьковская область - 66 243 случаев
  • Херсонская область - 16 162 случаев
  • Хмельницкая область - 37 142 случаев
  • Черкасская область - 35 938 случаев
  • Черновицкая область - 38 721 случаев
  • Черниговская область - 27 723 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, в Великобритании обнаружен еще один новый штамм коронавируса, который был занесен в страну из ЮАР.

Как сообщала "Страна", Минздрав Украины ведет активные переговоры с компаниями-производителями вакцин против Covid-19 относительно ускорения поставок в страну. Ожидается, что необходимые соглашения будут подписаны в ближайшее время. 

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