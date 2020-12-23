Единый экстренный номер 112 по европейскому стандарту должен быть введен в Украине не позднее 2027 года, заявила генеральный директор директората европейской интеграции Минцифры Гульсана Мамадиева в рамках пресс-конференции "Необходимые шаги для внедрения цифрового безвиза с ЕС".

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Это единственная задача, выходящая за пределы (сроков реализации дорожной карты интеграции в единый цифровой рынок ЕС - Ред.); вся стратегия - до конца 2023 года, а внедрение экстренного вызова 112 требует больше времени, поэтому там срок до 2027 года. Интеграция в единый цифровой рынок ЕС - это очень многофазовый и многосторонний процесс", - заявила Мамадиева.

Кроме этого планируется провести имплементацию Кодекса электронных коммуникаций ЕС, трансформировать действующего регулятора в сфере телекоммуникаций, создать системы электронных доверительных услуг, освободить частоты для внедрения 5G, а также стимулировать развитие торговли по сети. Не менее важно совершенствовать киберзащиту, а также приобщить Украину к Индексу цифровой экономики и общества ЕС.

Всего в так называемой дорожной карте на пути к информационным технологиям уровня Евросоюза имеется 141 мероприятие, за которое несут ответственность 29 разных ведомств.

Напомним, 16 декабря Кабмин утвердил порядок обращения украинцев в скорую помощь. Теперь скорость приезда бригады "103" будет зависеть от того, с какой жалобой обратился гражданин.

Как сообщала "Страна", все вызовы врачей будут делиться на 4 категории: критический, экстренный, неэкстренный и непрофильный. Это позволит оптимизировать работу работников скорой помощи.