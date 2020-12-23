Лидер "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталия Витренко заявила, что ее сын Юрий Витренко способен успешно руководить правительством. Также она считает, что для восстановления украинской экономики нужно объединиться с Россией, бывшими республиками СССР и странами соцлагеря.

Ролик с заявлением Наталья Витренко опубликовала на своем канале в YouTube.

В начале обращения она сказала, что взгляды ее и сына на политику и экономику расходятся. Но есть общие принципы оценки в "судьбоносный для страны момент" пригодности человека на пост министра энергетики - по профессиональным качествам. По мнению Витренко, такой оценки не было и близко при рассмотрении кандидатуры Юрия на эту должность. Между тем профессионализм сына пригодится Украине.

"Я глубоко убеждена, что знания, профессионализм и высокая ответственность за порученное дело моего сына, Юрия Юрьевича Витренко, пригодятся нашей стране и он будет успешным то ли министром энергетики, то ли премьер-министром правительства Украины", - уверена Витренко.

По ее убеждению, украинские олигархи сделали Юрия мишенью информационного террора, развернув травлю за то, что его кандидатура была 17 декабря предложена на утверждение парламенту на должность вице-премьер министра и министра энергетики. Произошедшее в Раде 17 числа она назвала шабашем и шельмованием ее ребенка.

В конце она подняла тему объединения бывших республик СССР и стран соцлагеря.

"Я очень хочу, чтобы был новый союз, новый Евразийский союз. Чтобы и Украина, и Белоруссия, и Сербия, и Болгария, и Молдавия, и Казахстан, Россия и другие республики бывшего Советского союза объединились. Чтобы мы получили мощнейшее объединение, перспективное, растущее. И тогда для Украины будет расцвет", - сказала она.

Но для этого, как считает Витренко, нужно принимать разработанные ею законы, вернуть вывезенные из страны за рубеж деньги, национализировать экономику и переходить к модели дорогой рабочей силы.

Ранее "Страна" сообщала, что после провала утверждения Витренко министром в Раде Кабмин на своем заседании назначил его и.о. министра энергетики.

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