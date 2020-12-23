Витренко считает сына жертвой олигархов. Скриншот из видео

Лидер "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталия Витренко заявила, что ее сын Юрий Витренко способен успешно руководить правительством. Также она считает, что для восстановления украинской экономики нужно объединиться с Россией, бывшими республиками СССР и странами соцлагеря.

Ролик с заявлением Наталья Витренко опубликовала на своем канале в YouTube.

В начале обращения она сказала, что взгляды ее и сына на политику и экономику расходятся. Но есть общие принципы оценки в "судьбоносный для страны момент" пригодности человека на пост министра энергетики - по профессиональным качествам. По мнению Витренко, такой оценки не было и близко при рассмотрении кандидатуры Юрия на эту должность. Между тем профессионализм сына пригодится Украине.

"Я глубоко убеждена, что знания, профессионализм и высокая ответственность за порученное дело моего сына, Юрия Юрьевича Витренко, пригодятся нашей стране и он будет успешным то ли министром энергетики, то ли премьер-министром правительства Украины", - уверена Витренко. 

По ее убеждению, украинские олигархи сделали Юрия мишенью информационного террора, развернув травлю за то, что его кандидатура была 17 декабря предложена на утверждение парламенту на должность вице-премьер министра и министра энергетики. Произошедшее в Раде 17 числа она назвала шабашем и шельмованием ее ребенка.

В конце она подняла тему объединения бывших республик СССР и стран соцлагеря.

"Я очень хочу, чтобы был новый союз, новый Евразийский союз. Чтобы и Украина, и Белоруссия, и Сербия, и Болгария, и Молдавия, и Казахстан, Россия и другие республики бывшего Советского союза объединились. Чтобы мы получили мощнейшее объединение, перспективное, растущее. И тогда для Украины будет расцвет", - сказала она.

Но для этого, как считает Витренко, нужно принимать разработанные ею законы, вернуть вывезенные из страны за рубеж деньги, национализировать экономику и переходить к модели дорогой рабочей силы.

Ранее "Страна" сообщала, что после провала утверждения Витренко министром в Раде Кабмин на своем заседании назначил его и.о. министра энергетики.

Мы также подсчитали, что на новой должности потеряет в зарплате более чем в 80 раз.

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