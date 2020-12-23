Избранный президент США Джо Байден, который уже официально победил на президентских выборах, получит аккаунт главы Белого дома в Twitter без подписчиков, так как основную массу поклонников его предшественник, Дональд Трамп, собрал на личной странице, а не на официальной, которой почти не пользовался.

Об этом сообщает Bloomberg.

Все 88,5 миллионов подписчиков Дональда Трампа в личном профиле Twitter останутся с ним, так как для этих целей республиканец завел личную страницу в соцсети по адресу @realdonaldtrump, а официальной страницей президента США @POTUS, на которой 33 миллиона подписчиков, почти не пользовался.

До этого аккаунты традиционно переходили от президента к президенту, однако Трамп сделал "ход конем" еще в начале срока. Об этом администрация социальной сети проинформировала команду Байдена.

"Twitter сообщил нам, что сейчас администрации Байдена придется начать с нуля", - заявил в Twitter представитель Байдена по цифровым коммуникациям Роб Флаэрти.

По информации издания, та же участь постигнет и официальный аккаунт Белого дома, на который сейчас подписано 26 миллионов человек.

Этот шаг будет означать, что аккаунты администрации Байдена начнутся с нуля, что лишит Байдена возможности мгновенно связаться с миллионами людей, которые в настоящее время подписаны на официальные аккаунты, используемые Трампом.

Аккаунт президента США @POTUS сейчас имеет более 33 миллионов подписчиков, а у @WhiteHouse - 26 миллионов.

В день инаугурации 2017 года у каждого из аккаунтов было более 13 миллионов подписчиков. В 12:01 дня, когда Трамп был приведен к присяге, аккаунт @POTUS был изменен на @POTUS44, где теперь архив официальных твитов Барака Обамы как 44-го президента Америки. У него 14,6 миллионов подписчиков.

Подписчики этой учетной записи также автоматически добавлялись в качестве подписчиков во вновь созданную учетную запись @POTUS для администрации Трампа.

Twitter сообщил, что пользователи, которые следят за текущими учетными записями Белого дома, будут уведомлены о том, что они архивируются с добавлением 45, и им будет предоставлена ​​возможность подписаться на учетные записи администрации Байдена.

Команда Байдена заявляет, что по новому плану @Transition46 станет @WhiteHouse. Последователям @JoeBiden и @WhiteHouse будет предложено подписаться на новую учетную запись с помощью одноразового уведомления на главной странице, но они не будут перенесены автоматически.

Аккаунты в Твиттере первой леди, @FLOTUS и пресс-секретаря Белого дома, @PressSec, у каждой из которых миллионы подписчиков, также будут обнулены.

У собственного аккаунта Байдена @JoeBiden - 21,7 миллиона подписчиков.

Напомним, избранный президент США Джозеф Байден объявил о назначениях на ряд должностей в Белом доме в своей администрации.

Как сообщала "Страна", президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал репост видео, в котором говорится, что коронавирус был создан специально для победы на выборах кандидата от "демократов" Джо Байдена.

Также "Страна" писала, что администрация социальной сети Twitter добавила новые специальные отметки к постам президента США Дональда Трампа, содержащим неточную информацию об итогах президентских выборов.