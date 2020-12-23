Обострение на Донбассе: кто виноват и что делать

После нескольких месяцев затишья на Донбассе снова обострение. К счастью, пока обходится без жертв, но раненые снова есть, так что приходится констатировать, что объявленное еще летом перемирие близко к срыву.

О начавшемся обострении сообщили все – вплоть до американского посольства. Естественно, с комментариями, исходящими из собственного видения ситуации. Хотя, в общем-то, комментарий здесь может быть только один: любое перемирие, которое не ведет к миру, рано или поздно ведет к возобновлению войны.

Что касается причин конкретного срыва, они могут быть разными. Речь может идти о попытке надавить на Киев с целью заставить его таки выполнять Минские соглашения. Или, наоборот, о попытке Киева повлиять на позицию формирующейся в США новой администрации, не допустив каких-либо компромиссов с Россией. Или вообще о случайных выстрелах, которые в условиях противостояния двух вооруженных формирований могут привести к чему угодно.

А глобальная причина одна: отсутствие прогресса в вопросе мира. Если точнее – в том, что украинский президент не хочет выполнять то, под чем он подписался год назад в Париже. И тут уже невозможны отсылки к тому, что когда-то подписал Петр Порошенко, – необходимо просто начать выполнять то, что подписал Владимир Зеленский. И то, что когда-то обещал кандидат Зеленский.

Иначе рано или поздно будут не только раненые, но и новые жертвы.

Сенцов "отправляет" Порошенко на пенсию

Скандал в гранто-патриотическом сообществе: бывший заключенный Олег Сенцов, выступая на 5 канале, заявил, что Петру Порошенко пора на пенсию. При этом партию бывшего президента "Евросолидарность" Сенцов назвал "сектой".

В своем интервью в программе "Рандеву" он объяснил собственную позицию. По его словам, Порошенко должен уйти из политики, потому что имеет огромный антирейтинг, который тянет вниз и самого экс-президента, и его партию. При этом партия – это секта, которая болезненно реагирует на любую критику в адрес Петра Алексеевича.

В принципе, диагноз правильный, что и было подтверждено массовой атакой на Сенцова со стороны "порохоботов" в соцсетях. Однако очевидно, что бывшего заключенного, пробующего себя в роли духовного (пока что) лидера "соросят", волнует вовсе не судьба "Евросолидарности", которую тянет вниз антирейтинг ее вождя.

Порошенко сейчас неудобен очень для многих. Еще с весны 2019-го, осознав потерю всех шансов остаться на Банковой, Петр Алексеевич прагматично повел линию на то, чтобы остаться в политике. При этом он сознательно оккупировал две политические ниши – националистическую и евроинтеграционную, которые в большинстве стран противоположны, но в Украине оказались смежными. А учитывая наличие оставшихся со времен президентства медиаресурсов и политическую активность самого Порошенко, всех остальных в обеих нишах он "съел", оставив им только два варианта: или "ложиться" под "Евросолидарность", или скатиться в маргинес.

Маргиналами никому быть не хочется, но и быть подтанцовкой у экс-президента – тоже. Для радикальных националистов Порошенко – русскоязычный олигарх, рядящийся в "патриота", для "соросят" – олигарх и представитель старой гвардии политиков, рядящийся в евроинтеграторы. Поэтому и для тех, и для других бывший гарант сегодня является главной мишенью: только уничтожив Порошенко политически, можно сохранить политическое будущее для себя.

Вот только в одном Сенцов ошибается – что антирейтинг экс-президента сужает электоральную базу прозападных и националистических политсил. Их максимальный суммарный потенциал – это то, что на парламентских выборах получили "Евросолидарность", "Голос", "Самопомощь" и "Свобода" вместе взятые. То есть все те же 17%, которые Петр Алексеевич имеет сейчас.

Если разделить 17% пополам между "Свободой" и новым заменителем "Голоса" и "Самопомощи", то для прохода в парламент, конечно, хватит обеим. Но вот только делить-то придется не пополам, а, как обычно, на пять или шесть.

Арестует ли Сытник Татарова?

НАБУ в лице его директора Артема Сытника озвучило свои планы по судебному преследованию зама главы Офиса президента Олега Татарова: в отношении последнего будут требовать ареста с возможностью выхода под залог.

Последнее уточнение, в принципе, можно было и не делать: по всем делам, которые расследует НАБУ, есть возможность выхода под залог. Практически все они, собственно, так и заканчиваются: кого-то громко арестовывают, потом подозреваемый выходит под залог под домашний арест, который позже, уже тихо, заменяют еще более легкой мерой пресечения. И никаких судов.

С Татаровым, конечно, Сытник постарается поступить иначе – тут у него, как говорится, личный интерес. Но пока из информации, озвученной обеими сторонами, непонятно, за что в отношении зама главы ОП вообще можно требовать арест. Если у НАБУ нет козыря в рукаве, то все, что могут предъявить Татарову, тянет только на вызов на допрос в качестве свидетеля. Да и то – последний в деле по махинациям застройщика Микитася проходит как адвокат, соответственно, он даже показаний против своего бывшего подопечного давать не может.

Так что остается ждать, собственно, суда по мере пресечения, чтобы понять, чем Сытник собирается крыть своего личного противника. Потому что, если козыря в рукаве не окажется, это будет уже личный конфуз директора НАБУ, который ударит по его авторитету не только во власти, но и в глазах западных кураторов.

Само заседание суда по избранию меры пресечения будет 24 декабря.

Мочи манту: как Супрун пиарит УССР

Бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун переквалифицировалась в писатели. В продаже появилась ее книга "Мочи манту", которая, по идее, является сборником тех скандальных советов, которые чиновница давала в Фейсбуке в период своей работы в министерстве.

Но, как оказалось, в произведении не только медицинские советы.

В значительно большей степени это книга, призванная очернить все, что связано с советским периодом истории Украины. Причем делается это, по сути, человеком, ничего не знающим о жизни в УССР: по признанию самой Супрун, все ее знакомство с "совецьким" периодом ограничивается одной поездкой в Западную Украину в 11-летнем возрасте в 1974 году. И, надо сказать, нужно обладать большой фантазией, чтобы 11-летний ребенок увидел в Советском Союзе 1974 года "большой концентрационный лагерь для людей и правды".

Впрочем, не менее однозначные выводы бывшая и. о. министра делает и в отношении всей украинской системы здравоохранения, которая, по ее словам, к 2016 году (то есть моменту прихода Супрун в Минздрав) оставалась "обломком УССР на территории независимой Украины".

Правда, именно за эту фразу книгу Супрун нужно было бы запретить как пропаганду, подпадающую под закон о декоммунизации. Поскольку все граждане Украины помнят, что именно до 2016 года "скорая помощь" приезжала по вызовам достаточно регулярно, а потом приезжать перестала, то они могут прийти к выводу, что "обломок УССР" – это что-то хорошее по сравнению с "независимой Украиной", которую создала Ульяна Супрун.

Самое смешное в том, что бывшая чиновница даже не понимает того факта, что ее эмигрантский взгляд на советское прошлое выглядит как пародия на критику и воспринимается с точностью до наоборот. Поэтому было бы неплохо перевести творение Супрун на русский и продавать в отделе юмористической литературы. В период эпидемии при разваленной реформами медицинской системе людям нужно поднимать настроение.